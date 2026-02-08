◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 東京Ｖ３―１水戸（８日・味の素スタジアム）

東京Ｖがホームで迎えた開幕戦でＪ１に初昇格した水戸に３―１で勝利した。

立ち上がりから主導権を握ると、前半８分にＦＷ松橋が前線でのボールカットからドリブルでエリア内まで持ち運んだ。中へ折り返すと、ボールが水戸のＤＦに当たってコースが変わり、ネットを揺らした。

さらに同２１分には東京Ｖの主将で今季から背番号「１０」を背負うＭＦ森田のパスを受けたＦＷ斎藤が左サイドからカットインして右足シュートを放ち、相手の股を抜いて２点目を奪った。

前半を２―０で折り返すと、後半４分にはゴール前でＭＦ森田のパスを受けた松橋が冷静に右足シュートをゴール左へ決めて３―０とする。その後、１点を返されたが、２４年に１６年ぶりにＪ１に復帰してから３年目で初の開幕戦勝利を飾った。

この日の試合には、クラブのレジェンドＯＢのラモス瑠偉氏が観戦に訪れていた。試合後には自身が背負った１０番の後継者となった森田と対面し、ハグを交わした。ラモス氏は「あなたが５年前くらいにつけるべきだった。似合っていました。特に３点目のトラップが素晴らしかった。見に来てよかった。１０番の背中を見たくて、今日会いにきた。５分だけでも話しがしたくて」と、たたえた。

２アシストで勝利に導いた森田も「今日、来ることは僕も知っていたので、本当に勝ててよかったです。安心しました。いっぱい褒めていただいて、期待もしていただいているので、もっと得点、アシストでチームを勝たせられるような選手になれれば」と笑みを浮かべた。