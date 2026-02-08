東京、京都開催が中止となった２月８日の小倉競馬の売り上げに、ＳＮＳが沸いている。

同競馬は通常より１レース少ない１１レース（４Ｒ・障害未勝利は雪の影響で取りやめ）で行われ、１日の売り上げ（売得金）は１６６億２５４２万５３００円と爆売れ。同競馬場の１日の売り上げレコードを更新した。

これまでの１日の最高売り上げは、２５年７月６日の１６０億２３５万１７００円。当日は函館、福島との３場開催で唯一、小倉だけで重賞・北九州記念が行われた日だった。

また、１Ｒは１０億４８７９万１３００円と驚異の売り上げをマーク。第１レースにおけるこれまでの最高売り上げ記録である１０億７５万６２００円（２６年１月１０日）を塗り替える、ＪＲＡレコードとなった。

１場だけになったとはいえ、重賞がない日＆１１レースでの記録更新に、ネット上では「Ｇ１も無い２月小倉開催でも１００億円動く競馬って、、、」「小倉競馬でＧ１でもやってたのかｗ」「小倉競馬の売上すごすぎ」「小倉競馬売上レコードは流石 みんな競馬をやりたいんだなって」「他の競馬場中止してみんな小倉やっとるなこれ」「まぁそうだよな」「明日明後日のためにとっておくような人は少なかったらしい」「今年は小倉競馬場の年です。小倉競馬場にＧ１を作るなら、今」などのコメントが寄せられている。