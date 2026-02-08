ミラノ・コルティナオリンピックでスノーボード男子ビッグエアは決勝が７日に行われ、木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）が１７９・５０点で優勝、木俣椋真（ヤマゼン）が１７１・５０点で２位となり、日本勢がワンツーフィ ニッシュを飾った。

長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１位、荻原大翔（ひろと）（同）が１２位だった。

世界選手権を制して「王者」として臨んだ木俣は、銀メダルにも「マックスのクオリティー（完成度）の技を出せたので、２位だけど悔いはない」。すがすがしい笑顔を見せた。

木村に首位を奪われた後の３回目、再逆転を狙い実戦で一度も試したことがない６回転の大技に挑んだが、着地が乱れた。日本男子４人で最年長の２３歳。終了後、木村に冗談めかして「うざいね」と声を掛けると、「俺の勝ち！」と返されたという。「めっちゃうまかったので、すごいとしか言えない」と素直に新王者の勝負強さをたたえた。

２０２２年北京五輪は代表入りを逃し、「引き際も大事か」と現役引退を考えた。強化選手からも外れ、自費で海外遠征したシーズンもあった。それでも「五輪で何も達成せずに終われない」。日本勢同士で滑りを高め合ってきた。成果を示す男子ビッグエア初のメダルは金、銀のワンツーフィニッシュ。黄金時代の扉を開いた。（小沢理貴）