「巨人春季キャンプ」（８日、宮崎）

巨人の石塚裕惺内野手（１９）へ、阿部慎之助監督（４６）が“サラン（愛）特訓”を行った。

体感気温マイナス６度と冷え込んだ影響で、この日の午後からのメニューが一部免除となった昼下がり。石塚が課題としてスローイング練習に取り組んでいると、阿部監督が助言を送った。「すごくいい感じなので、良かった」と手応えをつかんだ直後のことだ。指揮官から「バット、持ってこい」と声が飛んだ。

軽めの練習が突如、“地獄”となった瞬間だ。そこから約２００球の股割り連続ティー打撃がスタート。「監督自ら鍛えてくれているので、そこを意気に感じながら、歯を食いしばってやり遂げました」と倒れ込む場面もあったが、最後まで食らいついた。

これには阿部監督も「強化じゃないよ、サラン（愛）だよ」と笑み。石塚も「２箱ぐらい付きっきりでやってくれたのはすごいありがたい。終わり方がなんか微妙やったんで、もうちょい欲しかったですね」とちゃめっ気たっぷりに笑った。

阿部監督の愛情たっぷりフルコースで、石塚の第２クール最終日は打ち止め。愛の重さ？をがっちり受け止め、結果で返していく。