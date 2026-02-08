「Ugly cry」の意味は？泣き方に関する表現です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Ugly cry」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、泣き方に関係する表現です！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「顔を崩して大泣きすること」でした！
感極まり過ぎて、顔を崩して大泣きすることを「Ugly cry」といいます。
表情が崩れて「Ugly（醜い）」になっていることから、このような表現が生まれたんだとか。
「I try not to cry in front of people because I’m such an ugly crier!」
（私泣くとき顔面超崩壊するから、人前では極力泣かないようにしてる！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部