「Ugly cry」の意味は？泣き方に関する表現です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、泣き方に関係する表現です！

果たして、正解は？

正解は「顔を崩して大泣きすること」でした！

感極まり過ぎて、顔を崩して大泣きすることを「Ugly cry」といいます。

表情が崩れて「Ugly（醜い）」になっていることから、このような表現が生まれたんだとか。

「I try not to cry in front of people because I’m such an ugly crier!」

（私泣くとき顔面超崩壊するから、人前では極力泣かないようにしてる！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。