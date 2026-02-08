LAGOMの洗顔が春限定に♡サクラ香る朝夜クレンザー登場

韓国発スキンケアブランドLAGOM〈ラゴム〉から、春の訪れを感じさせるサクラの香りの洗顔料が数量限定で登場。水のように軽やかに洗える朝用と、生クリームのような泡で包み込む夜用の2種が揃い、肌も気分もリフレッシュ。季節の変わり目にうれしい、うるおいを守りながら洗う新習慣で、毎日の洗顔タイムを心地よく彩ります。

水に変わる朝用ジェル洗顔



価格：2,310円（税込）

ジェルトゥウォータークレンザー（SA）は、ぷるんとしたジェルが肌になじませると水へと変化する朝用洗顔料。夜の間に分泌された皮脂や不要な角質をすばやくオフし、みずみずしく洗い上げます。

肌の水分保持力に着目した成分「アクアリシア(AQUALICIA®)*」配合で、洗顔後もつっぱりにくくしっとり。泡立て不要で時短が叶うのも魅力です。

内容量：220mL

マイクロ泡で夜の集中ケア



価格：2,200円（税込）

マイクロフォームクレンザー（SA）は、きめ細かなマイクロバブルが毛穴汚れやメイク汚れまでしっかり絡め取る夜用洗顔料。天然由来の洗浄料を使用し、敏感な肌にもやさしい使い心地です。

W洗顔不要で、洗うたびにうるおいを守りながら健やかな肌へ導きます。サクラの香りに包まれる、至福のクレンジングタイムを楽しめます。

内容量：150mL

春限定サクラの香り仕様



どちらの洗顔料も、透明感あふれるサクラの香りをまとった春限定バージョン。キー成分としてムクロジ果実エキスやサボンソウ葉エキスを配合し、肌のコンディションを整えます。

オンラインストアからバラエティショップまで幅広く展開され、数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

*加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン/共に保湿成分

洗う時間を春のご褒美に



朝と夜、それぞれの肌状態に寄り添うLAGOMの洗顔は、春のスキンケアを心地よくアップデートしてくれる存在。

サクラの香りに癒されながら、うるおいを守る洗顔習慣で、透明感のある素肌へと導きます。数量限定だからこそ、今だけの特別な洗顔体験をぜひ楽しんでみてくださいね♡