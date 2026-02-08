お笑いタレントの明石家さんま（70）が、8日放送のニッポン放送「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト」（後6・00）に出演し、初めて自分が嫌いになった出来事を明かした。

さんまは自身の好みの女性のタイプについて「ずっと。多分中学校くらいから一緒ちゃうかな。みんなは違うって言うけど、俺の中では通ってる。一本」と言い「昔は大原麗子さんが好きだったり、麻丘めぐみさんが好きだったり。そういう流れやね。その前は岡崎友紀さん」と言い、今では、綾瀬はるか、長澤まさみの名を挙げた。

長澤と言えば、今年の元旦に映画監督の福永壮志氏との結婚を電撃発表したばかり。さんまは「私、もう恥ずかしくて顔合わせられないですよ…」とぼやいた。

「なさけないよね。70歳にして」と言い、長澤が、結婚を発表する前に親交のある女優の浅田美代子に電話で報告していたと明かし、その後、浅田と一緒にオーストラリアに滞在していたさんまにも電話を代わったという。

さんまは「長澤まさみが正月のあいさつを、わざわざしに電話かけてきたんと思っていたんですよ。俺、何も知らないし、現に長澤まさみ好きだし。第一声が、いつものクセなんですよ“愛してる”から入ってしまった。“ああ、どうもありがとうございます”って」と言うと、同局の増山さやかアナウンサーは「完全な社交辞令ですね」とバッサリ。

さんまは「“いつ結婚式挙げようか”とか、“お前もそろそろな”、とかいう話をしていたんですよ。どうも様子が…“はい、はい、ありがとうございます“ばかりなんですよ。ノリが、いつもなら会話するんですよ。今、俺に言うていいものなのか、ダメなものなのか。凄く葛藤したと思うんです。多分、俺との会話覚えていないと思うんです」と言い「俺は言っちゃいけないことは言わないんですよ。なのに皆警戒して…」とした。

電話を切ると、浅田が「ここは大丈夫か、長澤結婚するよ」と、さんまにとっては衝撃発言をしたと言い「美代子さん、俺の話聞いていましたよね。どう思っていました？」と聞くと「バカな男だなあって」と笑ったと振り返った。

さんまは「ほんまにそうやんか。結婚を伝えに電話しているのに…、こっちは愛してる、いつ結婚しましょうとかやな。社交辞令としても、恥ずかしい。長澤ロスになるはずが、さんまロスになって、俺、自分を嫌いになって。初めて。長澤ロス超えて、自分ロス。いつも会えば言うてたからね…情けなかった。ほんまに」とぼやきは止まらなかった。