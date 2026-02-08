秋田県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「横手市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩けば、香りや彩りに心が躍る食のスポットがあふれています。地元の食材を生かした名物料理や、思わず写真を撮りたくなる一皿、気軽に立ち寄れる食べ歩きの店など、街ごとに個性豊かなグルメ体験が広がっています。味覚を通して街の魅力を感じられるのも楽しみのひとつです。
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「グルメが魅力的」な市に関するアンケートを実施しました。
その中から、秋田県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ご当地B級グルメ『横手やきそば』が全国的に有名。半熟卵と福神漬けが特徴」（30代男性／栃木県）、「地域の雰囲気と食の温かさを同時に味わえるところが魅力的なので」（50代女性／愛知県）、「横手焼きそばをはじめ、地元食材を活かした郷土料理やスイーツが楽しめる、グルメが魅力的な市」（50代男性／山口県）といった声が集まりました。
回答者からは「郷土料理が美味しく暖かい料理が多かった」（40代女性／岐阜県）、「きりたんぽが美味しそうだからです」（女性／滋賀県）、「地酒とそれに合う料理が堪能できる」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：横手市／60票秋田県の内陸南部に位置する横手市は、雪が多く降る豪雪地帯であり、かまくら祭りでも知られています。豊かな自然が育む米や野菜、果物などの農産物が豊富です。ご当地グルメとしては、B級グルメの祭典「B-1グランプリ」でも注目された「横手やきそば」が有名で、目玉焼きが乗っているのが特徴。伝統的な郷土料理も受け継がれています。
1位：秋田市／149票秋田県の県庁所在地である秋田市は、日本海に面し、雄物川が流れる自然豊かな都市です。特産品として、秋田の米文化を象徴するきりたんぽ鍋や、ハタハタなどの魚介類、いぶりがっこなどの漬物などがあります。また、地酒の種類も豊富で、食と共に楽しむことができます。都市機能と豊かな食文化が共存しています。
