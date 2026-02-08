アイドルグループ#Mooove!のリーダー・姫野ひなのさんがグラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号（小学館）の中面に登場。キュートなグラビアを披露しました。



【写真】甘え上手な姫野ひなのさん。可愛さ満載の写真集

姫野さんのXで撮影画像を公開。「『PARADE』2026冬号に初掲載していただきました♡ 海外ガールな制服だったり、習ってたバレエ姿の真っ白なレオタード、電車乗ってる人たちに見られないか不安になりながらお外での撮影もしたよ どのひなのが好きか教えてくださいっ♡」とコメントしています。



PARADEは「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生。待望の第3号でも人気者7人が誌面で躍動しています。



表紙を飾ったのは、ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久さん。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露しています。



中面では、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜さん、モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅さん、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈さん、「ミニグラの超新星」と称される池本しおりさん、そして20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華さんが裏表紙を飾っています。



【姫野ひなのさんプロフィル】

ひめの・ひなの 11月11日生まれ、北海道出身。身長148cmのポジティブマスター。アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで青色担当。同グループの楽曲『アンチバキューマー』が2026年1月開始のドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪）のオープニングテーマに。公式Ｘ：＠aquamarin__ 公式Instagram：@pi._.y