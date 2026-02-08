人気グラビアアイドル・天野ちよさんのFLASHデジタル写真集「天野ちよ All day long」がリリースされました。



【写真】ブラからはみ出る94センチバスト…天野ちよさんが放つ極限の色気

Hカップに高身長という抜群のプロポーションで人気を博す天野さん。本作では、そんな高嶺の花とずっと一緒にいれたら……という妄想をカタチに。ラグジュアリーホテルで朝から晩まで、そしてまた次の朝まで、女神と過ごす至福の時。ベッドでもお風呂でも、艶っぽいオトナな表情から気を許した笑顔まで、ぜんぶ独り占め。隣にいるのは、朝の陽だまりのなかでけだるげな、起きがけの天野ちよ。ファン垂涎の1冊が誕生しました。



1stDVD「ちよのこと」がDMMの2025年年間アイドルカテゴリで2位に輝くなど、トップを走るグラドル・天野さんはFLASHにも登場。ラグジュアリーホテルを舞台に、Hカップの豊満なボディと艶っぽい表情を堪能できるグラビアを披露しました。インタビューでは、画家とコラボしたアート作品の制作など、グラビアの新たな可能性を開く取り組みについて語っています。



【天野ちよさんプロフィール】

あまのちよ 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 T169・B94（H）W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。1st DVD『ちよのこと』（竹書房）が大ヒットし、レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。FLASHデジタル写真集「天野ちよ 見てみる？」が話題。セカンドDVD『ちよのゆ』が発売中。最新情報は公式X（@el_mundo_mar）、公式Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）