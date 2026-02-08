¡ÖÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¡×¤«¤é34Ç¯...70ºÐ¥¦¡¼¥Ô¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤ë!¡×¤ÎÀ¼
¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß
¡¡±Ç²è¡ÖÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò...¡×(1992Ç¯)¼ç±é¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î½÷Í¥¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö@interviewmag ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¼Ì¿¿¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹!2026Ç¯3·î¹æ¤Îµ»ö¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²è²È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó(µýÇ¯58)¤Ë¤è¤Ã¤Æ1969Ç¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡¢Îò»Ë¤¢¤ë·î´©»ï(¸½ºß¤ÏÇ¯6²ó³Ö·î´©)¡ÖInterview Magazine¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¦¡¼¥Ô¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°(70)¡£
¡¡¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆ±²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À·ÇºÜ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¦¡¼¥Ô¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤ë!¡×¡Ö¥¦¡¼¥Ô¡¼!°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£