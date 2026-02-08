国内リーグは最短１週間、代表チームは未承認――それでもサッカーをやめないグリーンランドという異世界「人口の10％が選手登録」
2026年Ｗ杯はアメリカ、メキシコ、カナダの３か国による共同開催だが、全104試合のうち実に78試合がアメリカで行なわれる。実態としては、ほぼ「アメリカW杯」と言っても差し支えないだろう。しかし、その開催国アメリカを巡って現在、いくつか看過できない問題が浮上している。
アメリカでは近年、移民の取り締まりが激化していて、その対象の多くは共同開催国であるメキシコ出身者だ。またイランとの関係も緊張状態にあり、アメリカはペルシャ湾沖に艦艇を派遣し、軍事的衝突も辞さない構えを見せている。そんな情勢のなかで、５か月も経たないうちにイラン代表がアメリカで試合を行なうことが、はたして現実的に可能なのかという疑問は残る。
その意味では、ベネズエラが出場資格を得られなかったことに対し、FIFAが内心ほっとしている可能性すらあるかもしれない。
さらに注目すべきが、グリーンランドを巡る問題だ。トランプ大統領は現在、この島の領有に強い関心を示している。グリーンランドはデンマーク自治領であり、そのデンマーク代表は現在もプレーオフに残っている。チェコ、アイルランド、北マケドニアと争うパスＤを勝ち抜けば、Ｗ杯に出場できる。
こうしたトランプ政権の政策を背景に、ドイツやオランダを中心として「W杯ボイコット」を示唆する動きも一部で見られる。最終的にボイコットに発展する可能性は低いだろうが、政治を持ち込まないことを建前としてきたサッカーの祭典としては、決して好ましい話題ではない。
もっとも、ここで掘り下げたいのは政治ではない。グリーンランドのサッカーそのものについてである。
あまり知られていないが、グリーンランドはサッカー人気が非常に高い地域だ。FIFAはグリーンランドを独立国として認めていないため、選手たちは原則としてデンマーク代表としてプレーする道しか持たない。しかし実際には、グリーンランド独自の代表チームが存在している。
どの大陸連盟にも加盟していないため、正式な国際大会には出場できないものの、親善試合を行うことは可能だ。昨年も５試合を戦った。デンマークのクラブチームと２試合、アマチュア選手主体の代表チーム（オーストリア、スロベニア）と２試合、さらにドイツの地域代表である南シュレースビヒ代表と１試合だ。成績は１勝１分け３敗だった。なお、FIFAが認める代表チームとの直近の対戦は、24年６月１日のトルクメニスタン戦で、結果は０−５だった。
UEFAにも加盟していないグリーンランドは、昨年６月、CONCACAF（北中米カリブ海諸国サッカー連盟）への加盟申請を行なっている。地理的に遠く離れているため、「近接性の欠如」を理由に却下されたが、それでもなおグリーンランドは一つの“国”としてサッカーをしたいという強い意志を持っている。
このエピソードからも、グリーンランドの人々がどれほどサッカーを愛しているかがわかるだろう。
氷と雪だけの島というイメージを持つ人も多いだろうが、それは一面的だ。たしかに寒冷な気候ではあるものの、天候が許せば、人口約５万５千人の島のあちこちでサッカーボールが転がっている。驚くべきことに、国民のおよそ10％にあたる約5500人が、何らかのレベルのサッカーチームに選手登録しているという。これは世界的にも極めて高い比率だ。
もちろん全員がアマチュアで、多くは漁業など別の仕事で生計を立てている。それでも国内リーグは存在し、開催期間の短さから「世界最短リーグ」とも呼ばれている。リーグ戦は真夏に行なわれ、天候次第では約１週間、最長でも10日間程度だ。
