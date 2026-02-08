JR長崎駅ビルの「長崎街道かもめ市場」にある、チョコレートハウス。

チョコレート伝来の地とされる"長崎の歴史と観光"をテーマに、新しい長崎土産を発信しています。

（寺田美穂アナウンサー）

「店内にはバレンタインデーにぴったりのチョコレートが、ずらりと並んでいます」

（チョコレートハウス 小野佳香さん）

「チョコレートを食べて笑顔になってもらい、人々の健康を推進する！という思いのもと、製造・販売をしています。

定番のチョコレートはもちろん、季節限定の商品や、贈り物に選びやすい詰め合わせも用意しています」

「チョコレートハウス」JR長崎トレイン店の、バレンタインギフトランキングです。

【第5位】『自家製ドバイチョコレートスティック』 1,500円(税込)

高級感のあるパッケージが思わず目を引く、中東発祥のスイーツ「自家製ドバイチョコレート」。

細い麺状の揚げ菓子 “カダイフ” と、ピスタチオクリームをスイートチョコレートで包みました。

ザクザクとした食感が特徴です。

ギフトはもちろん、自分へのご褒美にぴったりです。

【第4位】『特製オランジェット（14本入)』 2,000円(税込)

「特製オランジェット」は、砂糖漬けの柑橘類の皮をチョコレートで包んだ、フランス生まれのお菓子。

甘さ、酸味、ほろ苦さが絶妙に調和した「大人向けスイーツ」として人気の商品です。

【第3位】『和のボンボンショコラ（12個入)』 4,000円(税込)

和の食材と組み合わせた「和のボンボンショコラ」。

全16種類のフレーバから選ぶことができます。

県産の食材を使ったものなど、ショコラティエが1粒、1粒、丁寧に手作りしています。

一番人気は「五島の塩」。

ほろ苦いキャラメルとクリーミーなキャラメルガナッシュの二層仕立てになっていて、アクセントに “五島の塩” を加えています。

（寺田美穂アナウンサー）

「季節限定の “冬のはーと”。

いちごの甘酸っぱいやわらかいクリームが入っていて、まわりのカリカリとしたチョコレートにも相性抜群で美味しい」

【第2位】『ミックスチョコレート（85g)』 700円(税込)

チョコレートハウスの人気チョコレートを、5種類詰め合わせにした「ミックスチョコレート」。

ココアボールはリピーターが多く、大人気。

パッケージが選べるので、さまざまなシーンに合わせることができます。

【第1位】バレンタイン限定『ハートチョコレート』 980円(税込)

チョコレートハウスJR長崎トレイン店のバレンタインギフト第1位は、“バレンタイン限定 ハートチョコレート” です。

（寺田美穂アナウンサー）

「ナッツのチョコレートはチョコレートも甘すぎないので、ナッツと相性抜群。一緒に食べると、よりおいしいです」

（チョコレートハウス 小野佳香さん）

「ブルーベリーなどのドライフルーツをのせたミルクチョコレートと、5種類のナッツをのせたスイートチョコレートを、当店オリジナルハートのケースに入れました」

今年のバレンタインは大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美に、専門店のチョコレートギフトを選んでみてはいかがでしょうか？