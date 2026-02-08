【2月のムーンアクション】2月17日は水瓶座の新月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■2月のムーンアクションは？

2月の満月のことをネイティブアメリカンは、寒さが厳しく雪が多いためSnow Moon（雪月）と呼んでいました。

2月14日はバレンタインデー。好きな人にチョコを送って思いを伝える日ですが、最近は友達に送って友情の絆を深めたり、自分用に高級チョコを買ったりすることが多いようです。この日は月は射手座にあり、火の星座と水瓶座は強運です。ぜひ楽しくて、おいしい一日にしてください。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■2月11日〜20日

11日（月齢23.3）……時は金なり。短い時間でも結構いろいろできます。

12日（月齢24.3）……お財布を新しくしましょう。金運が上がります。

13日（月齢25.3）……趣味に時間を使って。コレクションを充実させるのも賛成。

14日（月齢26.3）……あこがれの人と急接近。いろいろ話を聞いて。

15日（月齢27.3）……旅行運のいいとき。ずっと行きたかったところへGO！

16日（月齢28.3）……星占いからいいアドバイスもらえそう。ラッキーグッズを身に着けて。

17日（月齢29.3・新月）……一日に何度も鏡を見て身だしなみチェック。笑顔も忘れずに。

18日（月齢0.6）…… 自分で自分を褒めたいとき。小さなことでもOK。

19日（月齢1.6・三日月）…… 整理整頓したい日。不用品は処分して。

20日（月齢2.6）…… 自分に合った薬が見つかりそう。専門医と相談を。

新年からこれをしようと目標を立てていたのに、早くも挫折してしまったあなた。まだ大丈夫です。2月4日は立春。東洋の占いではお正月です。さらに3月20日は春分の日。西洋占星術のお正月はこの日です。

また、新学期や新学年、自分の誕生日の日など、始めるに適した日はいくらでもあります。毎月の新月の日から始めるという手もあります。諦めないことが大事！

（小泉茉莉花）

