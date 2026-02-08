日本発8人組のグローバルボーイズグループ「ONE OR EIGHT」が東京・渋谷で、初のミニアルバム「GATHER」のリリースを記念したサプライズライブを8日に開いた。

8人の写真がプリントされた4トントラックの荷台が開くと、メンバーが登場。ミニアルバム「GATHER」に収録した「POWER」でライブがスタートした。

TAKERUが「渋谷、ぶち上がって行きますか！」とあおると、会場からは大きな歓声が起こっていた。

先月は韓国、今月はタイと海外での活動も積極的に展開。REIAは、韓国で2週間続けて出演した音楽番組を振り返り「全員日本人の僕らが、韓国の音楽番組に出演するのは異例のこと。1DERZ（ファンネーム）からの応援メッセージがパワーになった」と感謝していた。

30分で全7曲を熱唱。ライブの最後は、映画「ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT」の主題歌として知られる、TERIYAKI BOYZ「Tokyo Drift（Fast＆Furious）」を正式にサンプリングした「TOKYO DRIFT」を日本初披露。疾走感ある楽曲に会場はクラブのような盛り上がりを見せていた。

NEOは、iTunesのHip―hop/Rapチャートでベトナム、マレーシア、ウズベキスタン、エジプトで1位。アメリカなど21カ国でチャートインした同曲について「いろんな方に聞いていただけて幸せ」と笑顔を見せた。

イベントは、3月1日まで展開する「SHIBUYA DRIFT」の一環。SOUMAは「僕らにとって渋谷はデビュー前から縁がある場所。ここでパフォーマンスが出来てうれしい」と目を細めていた。

3月7日の兵庫・神戸Harbor Studioから、初のライブツアーを、愛知・名古屋、神奈川・横浜の3都市で展開する。