◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第１節 川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）

川崎が柏を下し、３年連続の開幕戦勝利を飾った。

ブラジル人ＦＷエリソンが前半２５分までにハットトリックを達成。３―２の後半２３分にはＤＦ松長根悠仁がＣＫから頭で合わせ、川崎での初得点を挙げた。４―３の後半アディショナルタイム４分には主将ＦＷ脇坂泰斗が右足で追加点を決め、両軍８得点が生まれた打ち合いの展開を制した。

川崎は３―２と１点差に迫られた後半２３分、センターバックに抜てきされた２１歳の松長根がＣＫを頭で合わせ、チームでの初得点を奪った。Ｊ３福島で２年間、試合経験を積み、今季川崎に復帰すると、先発起用のチャンスに応えた。「開幕戦を勝ちで終われたのは良かった。ゴールシーンはマークがいなかったのと、いいボールがきたので、決めないとやばいなと思った。チームとして苦しい時のセットプレーだったので、大きかった」とうなずいた。

下部組織からの同期のＤＦ高井幸大（ボルシアＭＧ）が付けた背番号２を引き継ぐ男は、欧州でプレーする高井に対し「負けないぞっていう思いです」と笑い、２番について「気負いすぎずやろうと思っていた」と話した。

長谷部茂利監督は「キャンプから存在感を出していて、プレーそのものも非常に良かった。今日のチャンスを彼自身がつかんだ。私だけでなく、コーチ、選手からも信頼を得て出場になった」と起用の理由を語り、「今日のところは１得点１失点ですか」と、後半１６分に柏・瀬川に背後を取られた場面を指摘した。だが、指揮官は「あの場面はボールホルダー（パスを出した小西）にどれだけプレッシャーがかかっていたかが非常に大事なところ」とチーム全体での責任とした。また、得点シーンについては「コントロールが効いた素晴らしいヘディングシュートだった」と評価した。