「名曲コンサートin大阪〜時を超えたポップスの名曲を」が8日、大阪・フェスティバルホールで行われた。

大友康平（ハウンドドッグ）、Ms．OOJA、渡瀬マキ（リンドバーグ）高岡早紀らが出演した。同公演は、昭和から平成の名曲をオーケストラに演奏に乗せてアーチストが歌うオムニバス形式のコンサート。

トップバッターのMs．OOJAは「愛燦燦」（美空ひばり）「みずいろの雨」（八神純子）を熱唱した。江口洋介は「時間よ止まれ」（矢沢永吉）「恋人も濡れる街角」（中村雅俊）を歌った。江口はかつての人気ドラマを知る客席のファンから「あんちゃん！」と声援を受けていた。

浅越ゴエとともに司会を務めた高岡早紀は後半、歌手として「メイン・テーマ」（薬師丸ひろ子）「私はピアノ」（高田みづえ）を歌い、シンガーとしての顔をアピールした。

渡瀬マキは「今すぐKiss Me」「every little thing every precious thing」を披露。「every−」は阪神タイガース藤川球児監督の現役時代の登場曲としても知られ、長くファンから親しまれてきた。

大友康平はパワフルなボーカルで「いちご白書をもう一度」（バンバン）「フォルティシモ」（ハウンドドッグ）を披露した後、出演者一同による「上を向いて歩こう」で最後をしめくくった。