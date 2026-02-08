元フィギュアスケート日本代表でタレントの浅田舞（37）が、自身のInstagramを更新し、ワンピース姿を披露した。投稿では、ディオール「ラ コレクション プリヴェ」の新しい香りを体験したことを報告。香りのカウンセリングを通じて、自身の気分や日常に寄り添うプロセスに心地よさを感じたことを、丁寧な言葉でつづっている。

公開された写真では、落ち着いた空間の中、ラグジュアリーな黒のワンピースに身を包んだ浅田が、香水を手に柔らかな笑顔を見せている。上品な装いと、自然体の表情が調和し、静かな存在感を放つ一枚だ。 テーブルに並べられたボトルと穏やかな所作からは、香りと向き合う時間そのものを大切にしている様子が伝わってくる。

【画像】黒ワンピース姿で香りを体験する浅田（画像は浅田舞公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「舞ちゃん、圧倒されそうな美貌にKOされます」「美しさ際立ってます」「舞さんめちゃめちゃ素敵です」「舞さんの凛とした美しさに合う香りだと思います」といった称賛の声が寄せられている。