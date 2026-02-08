元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士（35）が2月4日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、誕生日を迎えたことを報告した。「一生忘れない誕生日になりました」とつづり、感謝の言葉とともにバースデーショットを公開。投稿では「35歳も全速力で前進」と意気込みを記しており、多くの祝福の声が寄せられている。

公開された写真には、Googleロゴ入りのユニホーム姿でテーブルに座り、似顔絵が描かれた大きなバースデーケーキを前にする杉谷の姿が写されている。ケーキにはろうそくが立てられ、思わず息を吹きかける瞬間を捉えた一枚となっている。巨大なケーキと花束からは、特別な一日であることが伝わってくる。

【画像】巨大バースデーケーキを前にした杉谷（画像は杉谷拳士公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「お誕生日&Googleコーチ就任おめでとうございます」「こんなに大きいケーキはあまりお見かけしない」「おっきなケーキですね…！！ 拳士さんお誕生日お誕生日おめでとうございます」「よき一年にしてくださいね まずはGoogle検索コーチ頑張ってくださいね」といった祝福と期待の声が寄せられている。