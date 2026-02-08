◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 スノーボード 女子パラレル大回転予選（2026年2月8日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード女子パラレル大回転の予選が行われ、金メダル候補の三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）が合計1分32秒87の3位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。これが引退レースの14年ソチ五輪銀メダリスト竹内智香（42＝広島ガス）は1分36秒88の22位で敗退した。男子予選では斯波正樹（39＝TAKAMIYA）は1回目終了後、「ワックスの不正使用」により失格となった。

三木は1回目に青のコースを滑走。長くタフなコースを確認するように丁寧に滑り、3番手タイムの45秒62をマークした。2回目は赤のコースで2度バランスを崩しかけながらもトップタイムの47秒25だった。

予選後は中継したNHKのインタビューで「1本目はそこそこ良かったかと思うんですけど、ちょっと2本目で思ったようなライン取りで滑ることができなかったので、修正して決勝に挑みたいと思ってます」と答えた。2回目は「転倒だけはするもんかというつもりで滑っていた。あの滑りだと決勝では負けてしまうので修正します」と話し、修正点については「細かいところになるんですけど、基本的な2本目のライン取りが真っすぐ過ぎてしまって、元々ある溝に対してぶつかってしまってバランスを崩したので、もう少しゲートに対して上から行くようなライン取りというのを意識したい」と明かした。

パラレル大回転の予選は男女ともに32人が出場。2人1組となって赤と青のコースを1回ずつ滑走し、2本の合計タイムの上位16人が決勝Tへ進出する。決勝Tは1対1のノックアウト方式。予選上位者にコースの選択権が与えられる。金メダル獲得には4レースに勝つ必要があり、五輪2連覇中の“女王”エステル・レデツカ（チェコ）とは決勝で当たる組み合わせ。「1本1本しっかりと自分の滑りを発揮できるように、全力を出せるように頑張ります」と意気込んだ。