¾´ý¤Î´ý²¦Àï¡¢Æ£°æ¤Ï¹õÀ±È¯¿Ê¡¡Âè1¶É¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÁýÅÄ¤¬Àè¾¡
¡¡¾´ý¤ÎÂè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¼çºÅ¡Ë5ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤Ï8Æü¡¢¾¾»³»Ô¤Î¡ÖÆ»¸å²¹Àô¤Õ¤Ê¤ä¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ç¸å¼ê¤ÎÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬118¼ê¤ÇÆ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡Ê23¡Ë¡áÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦°Ì¡¦´ýÀ»¡¦²¦¾¤È¤ÎÏ»´§¡á¤òÇË¤êÀè¾¡¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¸þ¤±¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ´ý²¦¤ÏºòÇ¯10·î¡¢7¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¤«¤é²¦ºÂ¤ò¼º¤¤Ï»´§¤Ë¸åÂà¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´ý²¦Àï4Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡£2´üÏ¢Â³¤Ç´ý²¦ÀïÄ©Àï¤ÎÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤ÏÁ°´ü¤Î5ÈÖ¾¡Éé¤ÇÆ£°æ´ý²¦¤Ë0¾¡3ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Âè2¶É¤Ï21Æü¡¢¶âÂô»Ô¤ÎËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£