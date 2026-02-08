¡ÚÂîµåÃË»Ò¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬ÆüËÜ¿ÍÂÐ·èÀ©¤··è¾¡¿Ê½Ð¡¡¼¡Àï¤Ï²áµî3¾¡13ÇÔ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¤ÈÂÐÀï¡¡ÇÔ¤ì¤¿¸Í¾åÈ»Êå¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤ÇÂæÏÑÁª¼ê¤ÈÂÐÀï
¡þÂè35²ó ITTF-ATTU ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× 2026(4Æü¡Á8Æü¡¢Ãæ¹ñ)
Âîµå¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤¬8Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¤¬ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï½à·è¾¡¤Ç¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(Æ±20°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£2¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç6ÅÙÂÐÀï¤·¸Í¾åÁª¼ê¤¬4¾¡2ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¤â¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ç½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¡£¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È¤ò1-1¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Âè3¥²¡¼¥à¤«¤é¤â¡¢·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬Î®¤ì¤òÅÏ¤µ¤º¡¢4-1(6-11¡¢11-6¡¢11-9¡¢11-7¡¢11-8)¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï3¾¡13ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢Á°²óÂÐÀï¤ÎÂè28²óITTF-¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ2025¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ½à·è¾¡¤Ç¤Ï2-3¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªÇÔ¤ì¤¿¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤ÇÂæÏÑ¤ÎÄ¥Í¤°ÂÁª¼ê(Æ±106°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú8Æü ·ë²Ì¡¦ÂÐÀïÍ½Äê¡Û
¢¦½à·è¾¡
²¦Á¿¶Ö(Ãæ¹ñ) 4-0 Ä¥Í¤°Â(ÂæÏÑ)
Ä¥ËÜÃÒÏÂ 4-1 ¸Í¾åÈ»Êå
¢¦3°Ì·èÄêÀï
Ä¥Í¤°Â(ÂæÏÑ) - ¸Í¾åÈ»Êå
²¦Á¿¶Ö(Ãæ¹ñ) - Ä¥ËÜÃÒÏÂ