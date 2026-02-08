立ち技格闘技イベント「Ｋ―１ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０２６」（８日、東京・国立代々木競技場第二体育館）で「９０キロ級世界最強決定トーナメント」が行われ、ルーカス・アハテルバーグ（２９＝ドイツ）が圧巻の３試合連続１ラウンド（Ｒ）ＫＯ勝ちで優勝した。

準々決勝でマハムード・サッタリ（イラン）に、準決勝でボグダン・ストイカ（ルーマニア）に１ＲＫＯ勝ちで決勝に進んだアハテルバーグは、決勝でニキータ・コズロフ（３３＝ロシア）と対戦。アスラン・コシエフ（カザフスタン）、イブラヒム・エル・ボウニ（モロッコ）に判定勝ちで駒を進めてきたコズロフにも序盤から襲い掛かると、強烈なカーフキックを叩き込むことに成功。これで崩れ落ちた相手は立ち上がれず、わずか２分１９秒でＫＯ勝ちを手にした。

試合後、Ｋ―１での勝利が子供のころからの夢だったとして「このトロフィーを家族に届けたいと思います。勝てたことを感謝します」と喜ぶ。さらに観客に「ここ数年、体の不調もあって、私に失望した人もいたと思います。私が皆さんに言いたいのは、『自分のことを自分で信じていきましょう』ということです」とメッセージを送るのだった。