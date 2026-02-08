川崎・エリソン（カメラ・堺　恒志）

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東　▽第１節　川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）

　川崎が柏を下し、３年連続の開幕戦勝利を飾った。

　ブラジル人ＦＷエリソンが前半２５分までにハットトリックを達成。６分にＰＫを決めると、１１分に左足で、２５分に右足で決めてみせた。今大会Ｊ１で第１号となるハットトリック。両軍８得点が生まれた打ち合いを制した。

　エリソンは「開幕戦でゴール、勝利できてうれしく思う。キャンプの時から素晴らしいトレーニングを積んで、結果につながった。現状に満足せず、努力していきたい」と振り返った。

　◆ハットトリック記録アラカルト

　▼前半でのハットはクラブ史上５例目

　過去４例

　２００７年Ｊ１第３０節　ＦＣ東京戦（味スタ）鄭大世

　２０１０年Ｊ１第２３節　湘南戦（平塚）ジュニーニョ

　２０１２年Ｊ１第３１節　浦和戦（等々力）レナト

　２０２４年Ｊ１第１３節　札幌戦（Ｕ等々力）バフェティンビゴミス

　▼開幕戦でのハットはクラブ史上２例目

　過去１例

　２００６年Ｊ１第１節　新潟戦（等々力）我那覇和樹（後半の得点も含む）