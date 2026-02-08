ニューヨーク嶋佐和也、“ファン歴10年”の世界的アイドルと対面「成功したオタク」「緊張してるの伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也が2月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンを公言している世界的アイドルと対面したことを明かした。
【写真】39歳吉本芸人、“ファン歴10年”の世界的アイドルと対面
嶋佐は「奇跡が起きました」と書き出し「ONCE（※TWICEファンの愛称）歴約10年、MISAMO様のリスニングパーティーにご招待いただきました。この写真は私の家宝となるでしょう」と添えて、TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）との記念ショットを公開。MISAMO は2月7日、都内で行われたリリースイベント「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」に出席しており、嶋佐は同イベントに招待されたとしている。
また、嶋佐は2025年12月に放送されたTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）に出演した際に「今年最も記憶に残った出来事」として「僕は大好きなTWICEのライブ行ってきました」と告白。「好きすぎて、僕もう10年近くファンクラブに入っているんですけど、今年3回行ったんですよ。普通に。国内のライブ」と“TWICE愛”を熱弁し「もう好きすぎて、1日休みあって、日帰りで行っちゃいました。行けると思って」と韓国でのライブにも駆けつけたことも明かすなど、TWICEファンだと公言している。
この投稿には「成功したオタクですね」「めちゃくちゃ緊張してるの伝わる」「羨ましい」「全員小顔」「ファン歴10年すごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆“ONCE歴約10年”嶋佐和也、MISAMOと対面
◆嶋佐和也の投稿に反響
