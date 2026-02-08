ジャンプ女子ノーマルヒル

ミラノ・コルティナ五輪は7日（日本時間8日）、ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（NH）が行われ、丸山希（北野建設）が今大会の日本勢1号となる銅メダルを獲得した。中継には奇抜な恰好で映りこんだ観客がいた。その謎かつ異彩を放っていた人物の正体は、業界の有名人だった。

観客席には、とにかく目立つ日本人がいた。顔全体に真っ赤なペイントを施し、日の丸を全身で表現。さらに手にも日本の国旗を持ち、熱く応援している。その姿は、大会公式インスタグラムのストーリーにも紹介された。

実はこの人物は、元ノルディックスキー・ジャンプ選手の茂野美咲さんだった。09年ユニバーシアードでは金メダルを獲得するなど活躍。22年3月に現役を引退していた。現在は「CHINTAI SKI CLUB」や新潟県スキー連盟などで指導をしている。

さらに、五輪公式インスタグラムが「本日の最高のファン」と絶賛しながら日の丸姿の茂野さんの画像を掲載。茂野さん自身もインスタグラムで引用し、ピースサインの絵文字を添えた。

SNSには「中継で何度も映っていて派手な応援の方いるなあと思ってたけど、茂野美咲さんでしたかー」「あれは！茂野美咲氏だったのか！」「国際映像で抜かれた顔面日の丸が茂野美咲だったことに驚きを……あ、いや特に驚きはないwww」などの反響があった。



（THE ANSWER編集部）