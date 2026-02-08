いぎなり東北産が、初のZeppツアーとなった＜いぎなりZeppツアー うま年 〜ペガサスときらめきパレード〜＞のツアーファイナルとなるZepp Sapporo公演を開催。3月18日リリースの2ndシングル「デコ！」の詳細追加情報を発表した。

▲「デコ！」初回生産限定盤（CD＋ DVD）

今回解禁になったのは、各形態ジャケットと収録曲4曲のうち3曲のタイトルだ。ジャケットコンセプトは「デコる反骨」。特攻服が持つ無骨で反骨的なムードに、2000年代・平成ギャル文化の要素を掛け合わせ、強さと可愛さを同時に表現した作品となっている。デザインは前作の「らゔ♡戦セーション」に続きアートディレクターのMONAが手がけた。

また、収録楽曲タイトルには表題曲に加え「あと3センチ」、「SNSは6時間」の2曲の収録が決定。のこり1曲は後日解禁となる。

今作の表題曲となる「デコ！」は、平成ギャル文化を東北産らしくアップデートしたギラギラ全開・盛りすぎ注意なユーロビート。歌詞には「デコはECOなんだよ」や「男は結局ギャルが好き」など印象的なフレーズが入っており、思わず口ずさみたくなる中毒性を生み出している。

2ndシングル「デコ！」の初回生産限定盤に付属するDVD・Blu-rayには、2025年7月に開催された初の日本武道館単独公演の模様を完全収録。また初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）の初回封入特典には、トレーディングカードA、そして通常盤の初回封入特典には、トレーディングカードBが封入される。

​​◾️メジャー2ndシングル「デコ！」

2026年3月18日（水）リリース

先行配信：https://madeintohoku.lnk.to/Deco_PreST

CD予約：https://madeintohoku.lnk.to/2ndSG ▼初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）

価格：8,600円（税込）

品番：AVCD-61669/B／AVCD-61670/B

＜収録内容＞

［CD］

M1：デコ！

M2：あと3センチ

M3：タイトル未定

M4：SNSは6時間 ［DVD／Blu-ray］ 『TOHOKU9』2025年7月9日＠東京・日本武道館

☆初回封入特典 トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚） ▼通常盤TYPE-A（CD ONLY）

価格：1,200円（税込）

品番：AVCD-61671

＜収録内容＞

M1：デコ！

M2：あと3センチ

M3：デコ！（Inst.）

M4：あと3センチ（Inst.）

☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ▼通常盤TYPE-B（CD ONLY）

価格：1,200円（税込）

品番：AVCD-61672

＜収録内容＞

M1：デコ！

M2：タイトル未定

M3：デコ！（Inst.）

M4：タイトル未定（Inst.）

☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ▼通常盤TYPE-C（CD ONLY）

価格：1,200円（税込）

品番：AVCD-61673

＜収録内容＞

M1：デコ！

M2：SNSは6時間

M3：デコ！（Inst.）

M4：SNSは6時間（Inst.）

☆初回封入特典 トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ◆2ndシングルリリース記念イベント 日程：2月22日（日）

会場：【沖縄】パレットくもじ 屋上 パレットスカイガーデン

出演メンバー：橘花怜・藤谷美海 日程：2026年2月28日（土）

会場：千葉県某所 日程：3月1日（日）

会場：【埼玉】エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE 日程：3月7日（土）

会場：【大阪】くずはモール 南館 ヒカリノモール1F SANZEN-HIROBA 日程：3月8日（日）

会場：神奈川県某所 日程：3月18日（水）

会場：神奈川県某所

◾️＜ホール&アリーナ各2days＞ 日程：2026年5月22日（金）、23日（土）

会場：東京・Kanadevia Hall 日程：2026年12月19日（土）、20日（日）

会場：宮城・ゼビオアリーナ仙台