スピードスケート女子3000メートル決勝

18年平昌五輪でスピードスケート女子の団体パシュート、マススタート2冠の高木菜那さんが8日、自身のインスタグラムとXを更新した。メガネ姿の自撮り写真を公開し、ファンの間で「可愛い」と話題になっている。

高木さんはミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子3000メートル決勝でNHKの解説を務めた。メガネ姿は中継では映っていなかったオフショット。「いやー白熱した戦いだったー！やっぱりオリンピックは凄すぎる！！もう本当にリスペクトしかないです。そして私の解説はどうでしたか？あとスケートのどんな事聞きたいなどあったりしますか？」と記したXの投稿の最後に「今日のオフショ」と添えた。

SNSには反響が広がった。「なな、可愛い」「メガネめっちゃ似合うね」「オフショ、可愛いっす」とメガネ姿に反応するコメントが書き込まれた。また解説はポジティブかつ分かりやすく、視聴者に競技の魅力と奥深さを伝えていた。ファンからは「ぜひそのまま喋りまくってください！楽しかったです！」「金メダル級の解説でした」「経験談交えながら面白い解説でした！」など絶賛コメントの嵐だった。



（THE ANSWER編集部）