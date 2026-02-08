光に反射して存在をお知らせ！スケーター「サンリオキャラクターズ」リフレクターステッカー
スケーターから「サンリオキャラクターズ」でかわいくデコレーションできる「リフレクターステッカー」が登場！
ライトの光を反射するので、ドライバーへ存在をアピールできるほか、持ち物のアレンジやシール帳のコレクションにもおすすめです☆
スケーター「サンリオキャラクターズ」リフレクターステッカー
価格：880円（税込）
サイズ：約90mm×180mm（シートサイズ）
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など
スケーターからサンリオの人気キャラクターたちをデザインした「リフレクターステッカー」が登場！
車のライトなどを反射して光る素材を使用した「サンリオキャラクターズ」デザインのステッカーです。
バッグや自転車などに貼り付ければ、夜にドライバーへ存在をアピールできるほか、手持ちのグッズをかわいくカスタマイズすることも可能。
また、デコレーションステッカーとしても楽しめ、コレクションとしてシール帳に入れてもかわいいグッズです☆
ハローキティ
いろんなポーズの「ハローキティ」のリフレクターステッカー。
「ハローキティ」が大好きな「タイニーチャム」の姿もあり、ワンポイントやデコレーションに使えます！
マイメロディ
かわいい頭巾がトレードマークの「マイメロディ」
仲良しの「フラットくん」と一緒のデザインも入っています☆
クロミ
「クロミ」と、子分「バク」も一緒のリフレクターステッカー。
遊んだり、くつろいだりする「クロミ」のステッカーがセットされています！
シナモロール
いろいろな表情を見せる「シナモロール」のリフレクターステッカー。
お友だちの「みるく」も一緒で、愛らしい姿を見せています☆
サンリオキャラクターズ（ミックス）
「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」のステッカーが1つに！
いろんなキャラクターのステッカーを貼りたい人にぴったりな、欲ばりセットです☆
リフレクターステッカーの特徴
車のライトなどを反射して、光る素材を使用した「リフレクターステッカー」
サンリオキャラクターズのデザインで、手持ちのグッズをかわいくカスタマイズしながら、ピカッと光ってドライバーへ存在を知らせてくれます☆
光に反射して存在をお知らせ
ステッカーには、光が当たると反射するリフレクター素材を採用。
塾帰りのお子様や夜間のウォーキング、ペットのお散歩時に、光に反射して存在を周囲に知らせてくれます！
水筒やヘルメットを簡単カスタマイズ
特別な道具は不要で、貼るだけで簡単に取り付けられる「リフレクターステッカー」
自転車のフェンダーやヘルメットへの貼付はもちろん、 シンプルな水筒やタンブラーに貼れば自分だけのオリジナルボトルにアレンジできます。
幅広いグッズの目印として活躍するステッカーです☆
シール帳に貼っても楽しいデザイン
ステッカーは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」たちが、 お友達と仲良く過ごす様子を描いたデザイン。
お気に入りのシール帳に貼ってコレクションするなど、 雑貨グッズとしても楽しめるかわいさが魅力です！
持ち物のアレンジやコレクションにもおすすめな、サンリオキャラクターズの光を反射するステッカー。
スケーターの「サンリオキャラクターズ」リフレクターステッカーは、スケーター公式オンラインショップや全国の雑貨店、量販店などで販売中です！
ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665378
