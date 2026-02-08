スケーターから「サンリオキャラクターズ」でかわいくデコレーションできる「リフレクターステッカー」が登場！

ライトの光を反射するので、ドライバーへ存在をアピールできるほか、持ち物のアレンジやシール帳のコレクションにもおすすめです☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」リフレクターステッカー

価格：880円（税込）

サイズ：約90mm×180mm（シートサイズ）

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターからサンリオの人気キャラクターたちをデザインした「リフレクターステッカー」が登場！

車のライトなどを反射して光る素材を使用した「サンリオキャラクターズ」デザインのステッカーです。

バッグや自転車などに貼り付ければ、夜にドライバーへ存在をアピールできるほか、手持ちのグッズをかわいくカスタマイズすることも可能。

また、デコレーションステッカーとしても楽しめ、コレクションとしてシール帳に入れてもかわいいグッズです☆

ハローキティ

いろんなポーズの「ハローキティ」のリフレクターステッカー。

「ハローキティ」が大好きな「タイニーチャム」の姿もあり、ワンポイントやデコレーションに使えます！

マイメロディ

かわいい頭巾がトレードマークの「マイメロディ」

仲良しの「フラットくん」と一緒のデザインも入っています☆

クロミ

「クロミ」と、子分「バク」も一緒のリフレクターステッカー。

遊んだり、くつろいだりする「クロミ」のステッカーがセットされています！

シナモロール

いろいろな表情を見せる「シナモロール」のリフレクターステッカー。

お友だちの「みるく」も一緒で、愛らしい姿を見せています☆

サンリオキャラクターズ（ミックス）

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」のステッカーが1つに！

いろんなキャラクターのステッカーを貼りたい人にぴったりな、欲ばりセットです☆

リフレクターステッカーの特徴

車のライトなどを反射して、光る素材を使用した「リフレクターステッカー」

サンリオキャラクターズのデザインで、手持ちのグッズをかわいくカスタマイズしながら、ピカッと光ってドライバーへ存在を知らせてくれます☆

光に反射して存在をお知らせ

ステッカーには、光が当たると反射するリフレクター素材を採用。

塾帰りのお子様や夜間のウォーキング、ペットのお散歩時に、光に反射して存在を周囲に知らせてくれます！

水筒やヘルメットを簡単カスタマイズ

特別な道具は不要で、貼るだけで簡単に取り付けられる「リフレクターステッカー」

自転車のフェンダーやヘルメットへの貼付はもちろん、 シンプルな水筒やタンブラーに貼れば自分だけのオリジナルボトルにアレンジできます。

幅広いグッズの目印として活躍するステッカーです☆

シール帳に貼っても楽しいデザイン

ステッカーは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」たちが、 お友達と仲良く過ごす様子を描いたデザイン。

お気に入りのシール帳に貼ってコレクションするなど、 雑貨グッズとしても楽しめるかわいさが魅力です！

持ち物のアレンジやコレクションにもおすすめな、サンリオキャラクターズの光を反射するステッカー。

スケーターの「サンリオキャラクターズ」リフレクターステッカーは、スケーター公式オンラインショップや全国の雑貨店、量販店などで販売中です！

ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665378

