【長野県大雪情報】９日１８時まで２４時間予想降雪量 中野飯山地域 ５０センチ 長野地域山沿い・大北地域山沿い３０センチ
８日午後４時６分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。
長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。
［気象概況］
日本付近は強い冬型の気圧配置となり、関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。
このため、長野県北部では、警報級の大雪となっている所があります。
引き続き、９日明け方にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域を中心に断続的に強い雪が降るでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪の範囲を拡大する可能性があります。
８日１５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）
小谷 １４６センチ
野沢温泉 １３６センチ
飯山 ９４センチ
上田市菅平 ７３センチ
信濃町 ６７センチ
８日１５時現在の２４時間降雪量（アメダスによる速報値）
小谷 ４５センチ
野沢温泉 ２６センチ
飯田市高羽町 １８センチ
飯山 １７センチ
上田市菅平 １７センチ
［雪の予想］
８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い ３０センチ
長野地域平地 １０センチ
中野飯山地域 ５０センチ
大北地域山沿い ３０センチ
大北地域平地 １０センチ
上田地域の菅平周辺 １５センチ
松本地域の聖高原周辺 ５センチ
木曽地域 ５センチ
５センチ以上を予想する地域を記載しています。
［防災事項］
大北地域の山沿いでは、８日夜遅くにかけて、中野飯山地域では９日明け方にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。長野地域の山沿いでは９日明け方にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。北部では、落雷や突風に注意してください。
また、上田地域の菅平周辺では９日明け方にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。
北部と上田地域の菅平周辺の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。