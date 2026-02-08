スケーターから「サンリオキャラクターズ」の「ダイカットぬいぐるみミラー」が登場。

裏返すだけで、サッと身だしなみチェックができる、かわいい8種のデザインです☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」ダイカットぬいぐるみミラー

価格：1,430円（税込）

販売店舗：全国のファンシーショップ、量販店、およびスケーター公式オンラインショップ

スケーターから、サンリオの人気キャラクターをデザインした「ダイカットぬいぐるみミラー」が登場。

バッグを彩る「ぬいぐるみチャーム」の背面に「鏡」を配置した、実用的なアイデアグッズです☆

近年、スクールバッグやリュックに「推し」のキャラクターや複数のぬいぐるみチャームを取り付けるトレンドが続いています。

一方、外出先での前髪やメイクの崩れを気にするユーザーからは、「鏡をポーチから出すのが手間」「荷物を増やしたくない」という声も！

そこで、ファッショングッズとしての「かわいさ」と、瞬時に使える「機能性」を統合した新商品が登場。

ポーチから鏡を取り出す手間なくマスコットを裏返すだけで、瞬時に前髪やメイクのチェックができ、「推し活」トレンドと日常の利便性を両立しました☆

マスコットの背面に鏡が一体化しているため、フタを開けたり取り出したりする手間がありません。

電車やバスの待ち時間、プリントシール機での撮影前など、ちょっとした瞬間にマスコットを裏返すだけで、素早く身だしなみを確認できます！

生地には、ふわふわとした手触りの良いボア素材を使用。

鏡の周囲も柔らかい素材で覆われており、持った時の触り心地が良く、バッグのアクセントとして存在感を放ちます。

便利なナスカン（フック）付きで、リュックやトートバッグへ簡単に取り付けが可能です☆

通学バッグや普段使いのバッグに付けて、いつでも一緒にお出かけできるミラーを「ハローキティ」や「シナモロール」など、全8種のデザインで展開します！

ハローキティ

サイズ：約114×80mm

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」

マスコットとして連れ歩けて、身だしなみチェックにも使えるアイデアグッズです☆

マイメロディ

サイズ：約102×104mm

ピンクの頭巾やリボンなど、優しいカラーリングがキュートな「マイメロディ」

手触りのよいぬいぐるみ素材で、鏡としても便利です！

クロミ

サイズ：約129×106mm

ドクロがトレードマークの「クロミ」

マスコットを裏返せば、便利な手鏡として使えるグッズです☆

シナモロール

サイズ：約88×152mm

「シナモロール」は、まっ白でふんわりしたシルエットがキュート。

背中には実用的なミラーが付いており、かわいくて便利な存在です。

ポムポムプリン

サイズ：約106×95mm

ふっくらしたボディに癒される「ポムポムプリン」

後ろ姿もかわいい☆

ポチャッコ

サイズ：約120×92mm

つぶらな瞳の「ポチャッコ」

持ち運べる鏡として使え、マスコットとしても活躍してくれるグッズです☆

ハンギョドン

サイズ：約107×82.5mm

大きな目や口元が特徴的な「ハンギョドン」

バッグのアクセントとして取り付けできます！

けろけろけろっぴ

サイズ：約100×75mm

おすましした表情の「けろけろけろっぴ」

出先でサッと身だしなみをチェックしたいときに便利に使えます☆

裏返すだけで、サッと身だしなみチェックに使える、鏡の付いた「サンリオキャラクターズ」のマスコット。

スケーターの「サンリオキャラクターズ」ダイカットぬいぐるみミラーは、全国のファンシーショップや量販店、スケーター公式オンラインショップにて販売中です！

