サッと身だしなみをチェック！スケーター「サンリオキャラクターズ」ダイカットぬいぐるみミラー
スケーターから「サンリオキャラクターズ」の「ダイカットぬいぐるみミラー」が登場。
裏返すだけで、サッと身だしなみチェックができる、かわいい8種のデザインです☆
スケーター「サンリオキャラクターズ」ダイカットぬいぐるみミラー
価格：1,430円（税込）
販売店舗：全国のファンシーショップ、量販店、およびスケーター公式オンラインショップ
スケーターから、サンリオの人気キャラクターをデザインした「ダイカットぬいぐるみミラー」が登場。
バッグを彩る「ぬいぐるみチャーム」の背面に「鏡」を配置した、実用的なアイデアグッズです☆
近年、スクールバッグやリュックに「推し」のキャラクターや複数のぬいぐるみチャームを取り付けるトレンドが続いています。
一方、外出先での前髪やメイクの崩れを気にするユーザーからは、「鏡をポーチから出すのが手間」「荷物を増やしたくない」という声も！
そこで、ファッショングッズとしての「かわいさ」と、瞬時に使える「機能性」を統合した新商品が登場。
ポーチから鏡を取り出す手間なくマスコットを裏返すだけで、瞬時に前髪やメイクのチェックができ、「推し活」トレンドと日常の利便性を両立しました☆
マスコットの背面に鏡が一体化しているため、フタを開けたり取り出したりする手間がありません。
電車やバスの待ち時間、プリントシール機での撮影前など、ちょっとした瞬間にマスコットを裏返すだけで、素早く身だしなみを確認できます！
生地には、ふわふわとした手触りの良いボア素材を使用。
鏡の周囲も柔らかい素材で覆われており、持った時の触り心地が良く、バッグのアクセントとして存在感を放ちます。
便利なナスカン（フック）付きで、リュックやトートバッグへ簡単に取り付けが可能です☆
通学バッグや普段使いのバッグに付けて、いつでも一緒にお出かけできるミラーを「ハローキティ」や「シナモロール」など、全8種のデザインで展開します！
ハローキティ
サイズ：約114×80mm
サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」
マスコットとして連れ歩けて、身だしなみチェックにも使えるアイデアグッズです☆
マイメロディ
サイズ：約102×104mm
ピンクの頭巾やリボンなど、優しいカラーリングがキュートな「マイメロディ」
手触りのよいぬいぐるみ素材で、鏡としても便利です！
クロミ
サイズ：約129×106mm
ドクロがトレードマークの「クロミ」
マスコットを裏返せば、便利な手鏡として使えるグッズです☆
シナモロール
サイズ：約88×152mm
「シナモロール」は、まっ白でふんわりしたシルエットがキュート。
背中には実用的なミラーが付いており、かわいくて便利な存在です。
ポムポムプリン
サイズ：約106×95mm
ふっくらしたボディに癒される「ポムポムプリン」
後ろ姿もかわいい☆
ポチャッコ
サイズ：約120×92mm
つぶらな瞳の「ポチャッコ」
持ち運べる鏡として使え、マスコットとしても活躍してくれるグッズです☆
ハンギョドン
サイズ：約107×82.5mm
大きな目や口元が特徴的な「ハンギョドン」
バッグのアクセントとして取り付けできます！
けろけろけろっぴ
サイズ：約100×75mm
おすましした表情の「けろけろけろっぴ」
出先でサッと身だしなみをチェックしたいときに便利に使えます☆
裏返すだけで、サッと身だしなみチェックに使える、鏡の付いた「サンリオキャラクターズ」のマスコット。
スケーターの「サンリオキャラクターズ」ダイカットぬいぐるみミラーは、全国のファンシーショップや量販店、スケーター公式オンラインショップにて販売中です！
ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665316
