巨人のリチャード内野手（26）が8日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。“G党芸人”から本塁打パフォーマンスをお願いされ、条件付きで快諾した。

この日はお笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）と檜原洋平（34）が巨人の宮崎キャンプ2日目（2月2日）を取材した様子をオンエア。同番組のスタジオ出演経験もあるリチャードは2人に直撃インタビューを受けた。

阿部慎之助監督（46）から今季の4番候補にも挙げられている期待のロマン砲。

巨人ファンの大鶴から「ホームランパフォーマンス…ありますか？今」と聞かれると「ありません」と答えた。

これに気を良くした大鶴は「カメラに向かって“まーちゃんごめんね”」と胸元に右手を添える自身の持ちギャグを披露しておねだり。

リチャードが「やりたいんですけど…まだ出来る立場じゃねーだろとか言われたら、そりゃそうだなと思うんで」と謙虚に語ると、大鶴は「じゃあ、31本目から」と30本超え以降に披露してほしいと食い下がった。

すると、リチャードは「そんな感じの。そしたらもう…全然」と条件付きで快諾。その上で「できるっすかねぇ…」と弱気なところも見せていた。

昨年5月にソフトバンクからトレードで加入し、11本塁打。これがプロ8年目で自身初となる2桁本塁打だった。