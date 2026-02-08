「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子パラレル大回転・予選」（８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

斯波正樹（３９）＝ＴＡＫＡＭＩＹＡ＝が失格で２本目に進めなかった。

１本目は赤のコースを滑り、２つ目の旗門でややバランスを崩したが、４４秒６８で最後まで滑り終えた。全選手が１回目を終え、赤のコースでは１６人中１５位だったが、その後、失格と判定された。

競技を中継したＮＨＫでは、男子の予選２回目に入る前に実況アナが「手元の情報ですと斯波がＤＳＱ。ディスクオリファイと」と紹介。解説者は「カメラでは確認できなかったですが。ゲート（旗門）を踏んづけちゃったのかもしれないですね」と話した。

パラレル大回転予選は３２人が出場。赤、青のコースをそれぞれ１本ずつ滑走し、２本の合計タイムの上位１６人が決勝トーナメントに進出。タイム順で組み合わせを決定する。

◆斯波正樹（しば・まさき）１９８６年４月２６日生まれ、山形市出身。９歳でスノーボードを始め、山形南高校を卒業後、カナダに渡る。２０１８平昌五輪は２７位。ＴＡＫＡＭＩＹＡ所属。身長１７０センチ。