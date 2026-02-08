耳掃除をしたいママさんVS嫌がる大型犬の攻防戦がスタート！大型犬はママさんから逃げてソファの下に隠れたのですが、思わず笑ってしまうほど隠れるのが下手で…？投稿は記事執筆時点で1万3000回再生を突破しています。

【動画：大嫌いな『耳掃除』を察した大型犬→嫌がりすぎて、ソファの下に…まさかの『頭隠して尻隠さずな光景』】

耳掃除が嫌で逃げる大型犬

YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「きなこ」ちゃんの耳掃除をしようとした時の様子です。ママさんが脱脂綿に洗浄液をつけて準備していると、きなこちゃんは「耳掃除される！」と察知してテーブルの下に逃げてしまったそう。

ママさんがお名前を呼んでも、きなこちゃんはテーブルの下から出てきてくれません。そしてママさんがテーブルの下に潜り込んで捕まえようとしたら、今度はソファの裏に逃げるきなこちゃん。よっぽど耳掃除が嫌なようです。

『頭隠して尻隠さず』を体現！

きなこちゃんは定期的にケアしないとお耳が炎症を起こしてしまうため、ママさんはどんなに嫌がられても追いかけます。するときなこちゃんは「捕まってたまるかー！」とばかりに、ソファの下に潜り込んだとか。

ソファの下で横になり、上手に隠れているつもりのきなこちゃん。ところがおしりと後ろ足がはみ出ているため、『頭隠して尻隠さず』ということわざを完璧に体現してしまっています！うっかり屋さんなきなこちゃんが可愛すぎて、笑わずにはいられません。

捕まった後はお利口さん

ママさんがその場を離れた隙に、きなこちゃんはソファの下から出てきたそう。その瞬間にママさんが戻ってきて、ついに確保！きなこちゃんも一度捕まってしまえば諦めがつくようで、その後は大人しく耳掃除をさせてくれたとのこと。なんだかんだお利口さんなきなこちゃんなのでした。

この投稿には「本当に可愛くてたまらない」「笑っちゃいました！」「追いかけっこも楽しんでる」「逃げようとは裏腹に、捕まってしまえば凄く大人しくて偉い」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」には、きなこちゃん＆妹犬「サブレ」ちゃんの日常が投稿されています。2匹の可愛い姿やご家族との愉快なやり取りに笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。