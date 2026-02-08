海外ユーザーに数々のリポストをされているというマルプーさん。数え切れないほどたくさんの『あだ名』で呼ばれており、可愛くて納得なその『例え』が話題になっているのです。

思わずクスッと頬が緩んでしまう一連の流れについての投稿は記事執筆時点で1352万回を超えて表示されており、5.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

海外ユーザーに引用される大人気なマルプーさん

Xアカウント『@potato_maltipoo』の主役であるマルプー「ぽてと」くんは、国内外問わず多くのユーザーから人気を集めている美男子さん。

日々飼い主さんが投稿するぽてとくんのお姿を見た海外ユーザーによって引用されることも多く、そこではさまざまな呼ばれ方をしているのだといいます。

数々の『まさかのあだ名』が1352万表示の反響

ぽてとくんに付けられたあだ名や例えには「バタークッキー」「ポップコーン」「メレンゲ」「クリームパン」「米菓子」というどこかメルヘンかつ愛くるしいものもあれば…。

「カレーライスのルーが足りなくなった部分のお米」という思わず納得せざるを得ないユニークなものまで多種多様。

特にメレンゲやポップコーンという声が多かったそうで、「美味しそう」という褒め言葉が寄せられることも多いのだとか。

ふわふわでモコモコ、綿菓子のような、ぬいぐるみのような美貌の持ち主であるぽてとくんのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「メレンゲって言い始めた人天才」「わたあめちゃん」「美味しそう…」「全部分かる！可愛い！」「見れば見るほど甘い匂いしそう」「可愛すぎる」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊でわんぱくな男の子の日常

2025年5月12日生まれのぽてとくんは、甘えん坊で元気いっぱいな男の子。すくすくと成長しているぽてとくんですが、まだまだ抜けきれない赤ちゃん感はあまりにも愛くるしいもの。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースに、のびのびと幸せに暮らすぽてとくんのお姿は日々マルプーの魅力、たくさんの癒しを発信し続けています。

