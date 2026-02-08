2026年2月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
料理など家事に凝ってみよう。いい気分転換になる暗示が。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
アクシデントに注意。ハンカチを2枚持つと役立つことがあるかも。
10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
行動力が不足気味。思い立ったら即、動き出す準備をして。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
義理人情を大切に。合理的過ぎると人を怒らせることに……。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
二者択一で迷いがち。最初にピンときた方を選ぶと◎。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
周囲からの信頼が上昇。責任も重くなりそうなので気を引き締めて。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
クヨクヨしていても問題解決は難しい。プラス思考で捉えて。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
日帰り旅行にツキが。寄り道しながらのんびり楽しもう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人より1歩先を行く行動で人気者に。流行を要チェック！
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
理想を意識して。物事はトントン拍子に進展するはず。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
金運のみ注意を。1万円以上のものを買うのは延期がおすすめ。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
常識的な言動を心掛ければ、運勢は好調路線をキープ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)