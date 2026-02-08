「産後なのに可愛すぎ」中川翔子、ミキティ夫婦との3ショットを披露！ 自作の似顔絵に「胸アツ」の声
タレントの中川翔子さんは2月7日、自身のInstagramを更新。ミキティ夫婦とのスリーショットを披露しました。
【写真】中川翔子、ミキティ夫婦との3ショット！
「しょこたんもミキティも可愛い」中川さんは「『ミキティダイニング』 美しいミキティさまと優しい庄司さん！ いつもつくるビーフシチューを作りながらいろんなお話しました！ めちゃくちゃ楽しかったです！ サプライズでおふたりの似顔絵を描かせてもらいました！」とつづり、3枚の写真を投稿。タレントの藤本美貴さんとお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さん夫婦がMCを務める料理トーク番組『ミキティダイニング』（フジテレビ系）に出演した際のオフショットで、チェックのシャツでお揃いコーディネートのミキティ夫婦と自作の2人の似顔絵を掲げた中川さんとのスリーショットを披露しています。
コメントでは「しょこたんもミキティも可愛い」「しょこたん産後なのに可愛すぎ」「庄司さん、ミキティ+双子ちゃんのイラストに胸アツ！！」「かわいい 服ステキ」「似顔絵がステキですね」「しょこたん めちゃくちゃ可愛い」との声が寄せられています。
「ママになって、ますます可愛いって」6日の投稿では3月1日に茨城県・水戸市で出産後初の復帰ライブを開催することを報告した中川さん。ピンク色のステージ衣装姿を披露し、コメントでは「ママになって、ますます可愛いって」「子育てもお仕事も全力投球！ 頑張ってね」「衣装がいつもかわいすぎる、ほんとによく似合ってる」「かわいすぎるママ」「可愛いなあ」「翔子ちゃんはピンクが最高にお似合い」と称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)
