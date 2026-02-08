日曜劇場『リブート』の放送終了後、SNSを中心に「情報量多すぎドラマ」の声が多く上がった。番組公式では『エクストリームファミリーサスペンス』だといい、ストーリーだけでもかなりのてんこ盛りの模様。さらに、出演者にも注目が集まっているそうで――。

【写真】「映画共演がきっかけ」20年前の貴重なツーショット

《情報量が多すぎるよ》《え?整形前はマツケンだったの?》《津田が出てきて一瞬で死ぬとかびっくり》

ドラマ『リブート』（TBS系・日曜夜9時）放送終了後、SNSを中心に「情報量多すぎドラマ」の声が多く上がった。

まさかの共演に視聴者驚き

同作は、妻・夏海（山口紗弥加）を殺したとして無実の罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、整形手術で警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）になり替わる。

《嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”》（番組公式サイトより）だといい、ストーリーだけでもてんこ盛りなのだが─。ドラマに詳しいライターの津田春子さんは、

「まず最初に視聴者が驚いたのは、鈴木さんの“中身”が松山さんだったこと。事前にキャストとして告知されておらず、まったくのサプライズ。これだけでも話題になったのですが一部の視聴者の脳裏をよぎったのは、共演の戸田恵梨香さんとの過去の交際報道ではないでしょうか。

映画『デスノート』（'06年）の共演がきっかけだったようですが、戸田さんの父親が週刊誌の直撃取材に、松山ケンイチを紹介されたと明かしてしまったことも。《共演できるってことは良い別れ方をしたんだね》とポストしている視聴者もいました（笑）」

出演者の贅沢な“使い方”にも驚いた視聴者は多いようで、

「松山さんがリブートする際の整形外科医が野呂佳代さん。1話のラストに一瞬出てきて即行で殺害されたのがダイアンの津田篤宏さん。同局のバラエティー『水曜日のダウンタウン』の“名探偵津田の番外編?”などと勘ぐる視聴者もいたようです。確かに少ない出番のわりには豪華キャストで何か伏線があるの?って考えてしまいますよね」

永瀬廉（King & Prince）が初の悪役に挑み、好評を博しているが、

「北村有起哉さん扮する闇組織のトップ・合六の直属の部下で実行役の冬橋役を永瀬さんが演じています。所作や食べ方など冬橋の役作りを完璧に仕上げていて永瀬さんの新境地。

ただ、バディを組むMrs. GREEN APPLE の藤澤涼架さんが悪目立ちしていて……。SNSでも《不自然で見てられない》《男なの?女なの?》などいろんな意味で話題になっているようです」

演技派集団の中で、浮いてしまっているようだ。

ドラマの内容以前にキャスティングだけで視聴者をざわつかせてしまう『リブート』。2話以降はストーリーでも大きく動き出し、今後の展開から目が離せない。