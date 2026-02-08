2024年に結成20周年を迎えたエアーバンド・ゴールデンボンバー。下積み時代は200円の野菜天丼が贅沢だったと語るエアーギター担当・喜矢武豊さんですが、借金までした極貧生活からこれだけ長く続けてこられたのには理由があって──。

【写真】バンド活動とは「印象が違う」渋カッコいい俳優の喜矢武さん（5枚目/全12枚）

下積み時代の極貧生活。頼みは「肉のハナマサ」

ゴールデンボンバーを結成してから、早20年！

── 大学を卒業後、バンド活動を続けるなかで『女々しくて』がヒットするまでは、大変な下積み生活を送られていたと聞きました。

喜矢武さん：事務所に所属してゴールデンボンバーとして活動はしていたんですが、バンドで得られる収入は0円。収入源はずっとバイト代だけでした。そんな状態なのに、ある日いきなり事務所から「ワンマンライブをやろう！全国47都道府県を回るぞ」と言われて。そのときは、「客もそんなに入らないのに全国を回るなんて、頭おかしいんじゃないか？」と思いましたね（笑）。

当然、全国を回ればバイトはできなくなり、家賃も携帯代も払えなくなりますよね。それで、当時マネージャーだった所さんという方にお金を借りることになりました。

ライブをわかせる喜矢武さん

── 所マネージャーは、下積み時代からゴールデンボンバーを支えていた名物マネージャーさんですよね。

喜矢武さん：「母ちゃんと子ども」みたいな関係で、ゴールデンボンバーが売れないときから世話を焼いてもらっていました。でも、お金を借りたものの当時は返すあてはなかったです。

── お金がないときは、どのように生活をされていたのですか？

喜矢武さん：実家へ頻繁に帰っては、お米とお酒を持ち帰っていました。あとは、とにかく安い食材を求めて「肉のハナマサ」に通っていました。セールで安い肉を買いだめして冷凍したり、値段の安い卵をよく買ったりしていましたね。主食は実家から持ち帰ったお米のうえに、炒めた肉と卵をのせた丼ものです。

ちょっと贅沢したい日は、近所の激安スーパーで売っていた「野菜天丼」を食べました。野菜だけの天丼で、当時は1個200円でしたね。それでも当時の僕にとっては贅沢な食事です。あとは、とにかく安い菓子パンをよく食べていましたね。味はどうでもよくて、袋に書かれたカロリーだけを見て購入するんです。いかに安くカロリーがたくさん摂れるかが、当時の最重要ポイントでした。肉のハナマサさんと卵には、本当に助けられていました。

「これ売れないかも？」と不安になったけれど

喜矢武豊さん

── 売れていないときに、焦りのようなものはありましたか？

喜矢武さん：なかったですね。「まぁ、そのうちなんとかなるだろう」くらいの感じでした。バンドを結成した当初は、売れる確信があったんですけどね。鬼龍院翔という、めちゃくちゃ変な奴がいて、こんなバンドはほかにはないから売れるかもしれない！と思っていました。

でも活動を続けているうちに、だんだん「あれ？これ売れないんじゃないか」と感じ始めて。それでもライブではお客さんにウケてたので「ほかにはないバンドという意味では間違っていないんじゃないか」と考えていました。そんなふうに思いながら活動を続けていましたね。

── そうだったんですね。

喜矢武さん：僕は大学4年のときに就職活動をしていたんです。でも、最終的には「バンド活動をしている人生のほうが楽しそうだな」と思って就職活動をやめました。

ただ、就職活動を経験したことで、「もしあのまま就職していたら味わえなかった人生を、今歩けているな」という感覚があって。だから、バンド活動そのものをひとつの自分の人生として楽しんでいましたね。バンドがダメになったらそのときにまた将来を考えればいいくらいの気持ちでした。

茶封筒に現金を入れて、借金を返済した日

ライブ、舞台、ドラマ、映像と幅広いジャンルで活動中の喜矢武さん

── バンド活動を続けて、生活できるようになったのはいつごろですか？

喜矢武さん：1年間、毎月連続でワンマンライブをやることになって、動員が徐々に増えていったんです。途中からお給料が出るようになって、数千円くらいですがギャラがもらえるようになりました。生活のたしにはならないんですけど、それまでは0円だったので、初めてお給料をもらったときは本当にうれしかったですね。「何かに使った！」と言える金額ではなかったので、ご飯を食べて普通に消えていきましたが、それでも喜びは大きかったです。

── 事務所に所属しておよそ4年後に『女々しくて』が大ブレイクしています。

喜矢武さん：運よくテレビをきっかけに広がっていって、ありがたいことに一気に売れていきました。それでまず、所マネージャーに借金を返しました。茶封筒に借りていた金額を入れて、「これでどうだ!!!」と目の前に置いたんです。所マネージャーには「売れてよかったね」と言われました。

── よかったですね。

喜矢武さん：母にも大学の学費分のお金を渡しました。学費を借りていたわけではなかったのですが、就職をしないでバンドをすると言ったとき、「大学に行かせた意味がない！」と言われていたので。「これでうるさいことは言わせないぞ！」という気持ちでした。ただ全額を一度に返したわけではなく、実家に帰るたびに現金で「これでどうだ！」と返していました（笑）。

音楽に携わらないことが長く続けるコツ

現在は俳優としても活躍する喜矢武さん

── ゴールデンボンバーは2024年で結成20周年を迎えました。グループで長く活動を続けるコツなどあるのでしょうか。

喜矢武さん：音楽に携わらないことですね。音楽に携わらないからこそ、音楽性や方向性の違いでメンバー同士が揉めることがないんです。

あとは、リーダーの鬼龍院の言うことをよく聞くことですね。彼がいろいろ決めてくれるので、それに乗っかっていくという感じです。鬼龍院の提案にのっかることで活動の幅が広がって、いろんなことに挑戦できています。メンバーは今ではビジネスパートナーですが、家族よりも長い時間を一緒に過ごしているので特別な存在ですね。

20年間で関係性もそんなに変わっていないと思います。今でもみんなで会議もしますし、ほどよい関係だと思います。樽美酒研二のご両親は僕たちのライブに出演してくれたりもしますし、家族ぐるみで会うこともありますね。

── 喜矢武さんはゴールデンボンバー以外に、舞台や映像など幅広いジャンルで活躍されています。いろんなお仕事をされていて、切り替えるのは大変ではありませんか。

喜矢武さん：観に来てくださるお客さんを楽しませるという意味では、ライブも舞台も同じなんですよね。だから、別物として切り替えるという意識はほとんどなくて、目の前のことを一つひとつ一生懸命にやる、という感じです。

── 俳優としても、とても活躍されていますね。

喜矢武さん：俳優の仕事もやってみたいと話していたら、2012年に映画で初主演をさせていただきました。主演なのにセリフが7行だけという、かなり異例の主演でした（笑）。今は映画やドラマ、舞台をさせてもらっています。いただいているお仕事を楽しくやらせてもらっているので、「もっと何かをしたい」という強い願望は今のところないですね。今あるものを丁寧にやりたいという気持ちです。

あとは、この先「大人の世界」に飲み込まれず、自分のペースで活動していきたいですね。童心を忘れない大人が、僕はカッコいいと思うので。いつまでも童心を忘れずに活動を続けていきたいです。

── 下積み時代のご自身に何か伝えられるとしたら、なんと言いますか？

喜矢武さん：税金対策と資産運用は、早めにプロに頼って準備しておけと言いたいですね。僕は何も対策をしていなかったので、かなり損をしている気がするんです（笑）。そこは強く、当時の自分に言ってあげたいですね。

取材・文：大夏えい 写真：喜矢武豊