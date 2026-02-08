俳優の小池徹平（40）が8日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（隔週日曜正午）にゲスト出演。堀越高校時代の同級生について語った。

MCのお笑いトリオ「ハナコ」岡部大から「東京に来たのは（高校を）卒業してからですか」と問われ、小池は「高校2年生の時に、堀越学園に転校して。あの有名な」と打ち明けた。

堀越学園では、芸能コースの生徒は「1年、2年、3年っていうのが、同じクラスに集まって、最初ホームルームみたいなのがあるので。芸能コースだけのがあって。まずそこに朝行くと入るんですけど」と小池。

するとそこには「僕の隣の席に蒼井優ちゃんが座ってて。後ろの後ろに城田優とかが座っていて。その後ろの後ろに山下智久、トモとかが座っていたりとか。あと上戸彩とか」と豪華メンバーがそろっていたとぶっちゃけた。

「Kis-My-Ft2」の二階堂高嗣が「凄いメンバー」と仰天すると、小池は「先輩とかは生田斗真くんとか、尾上松也くんとか」と続けた。

岡部は「豪華」、二階堂は「ドラマでも見れない」と感嘆、小池は「そうでしょう？どうしていいか分かんなかったですよ。でなんか、徐々にみんなが気を使って話しかけてきて。みんな優しくて」と回顧。

「芸能人の人ってテレビのイメージじゃないですか。普段の姿を見るってあんまりないから、どんな感じなんだろうと思ったら普通で。友達みたいに普通に話しかけてくれて」とも語り、当時は仕事で早退する生徒や、仕事終えて遅れて登校する生徒などもいたために「僕はちょっとうらやましいなみたいな。憧れがあったんですけど。僕はずっと皆勤賞で」と苦笑した。

「僕は（ジュノン・スーパーボーイ・コンテストの）グランプリで（芸能界に）行ったけど、そこまでまだ忙しくなかったから、割と結構学校はきっちり。普通に。別に芸能コースじゃなくても通えたぐらい皆勤賞。きっちりお勉強して」と話して笑わせた。