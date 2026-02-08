◇宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６ （８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着＝６区間８２キロ＝報知新聞社など主催）

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が、１、２年生の有望株６人で臨み、４時間７分１秒の大会新記録で初優勝を果たした。２５秒差の２位は順大、１分１５秒差の３位は国学院大だった。

今大会から新設された「サンリオスマイル賞」は４位の東洋大に贈られた。２区の中継所手前まで首位を走り、６区途中まで優勝争いに加わった健闘が評価された。

今年の箱根駅伝では１４位。２１年ぶりにシード権（１０位以内）を逃した。１区で区間賞を獲得したエースの松井海斗（２年）はレース直後「箱根駅伝で結果を残せず、悔しかった。その分も、きょうは区間賞を取るつもりでした」と表情を引き締めて話していた。ただ、表彰式で、サンリオ経営戦略本部コーポレートブランディング部の鶴谷哲司シニアマネージャーから選手全員にハローキティのぬいぐるみをプレゼントされると、一転、表情を緩めた。「うれしいです。妹にプレゼントします」とスマイルを見せた。