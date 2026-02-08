モデル・グラビアアイドルの桃月なしこさんのFLASHデジタル写真集「桃月なしこ Queen of Beauty」がリリースされました。



【写真】わき全開ポーズの桃月なしこさん

1月から放送のドラマ「令和に官能小説作ってます」で初の地上波連続ドラマ主演を務めるなど、女優としても飛躍を続ける桃月さん。その極上スタイルと圧倒的な美貌を余すことなく収めた、王道にして決定版の一冊が完成しました。息を呑むほど麗しいランジェリーカットをはじめ、全5パターンの衣装で多彩な表情を披露。美の進化を止めない彼女の今をご覧ください。



『FLASH』の表紙巻頭ページにも登場した桃月さん。「高嶺の純白」と題した今回のグラビアでは、デビュー当時の初々しさと、数々の経験を積み重ねた現在の「大人の眼差し」が共鳴する、多彩な表現力が感じられる構成になっています。インタビューでは、主演作への想いや今後の俳優業への意欲について語っています。



公開された中面カットは、トップスを脱ぎ捨てわきをあらわにする彼女の無防備で艶やかなビキニ姿です。アンニュイな表情から大人の色気が漂う一枚です。



【桃月なしこさんプロフィール】

ももつきなしこ 30歳 1995年11月８日生まれ 愛知県出身 T160・B84W60H87 趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者に。現在、地上波連続ドラマ初主演となる『令和に官能小説作ってます』(テレビ大阪、毎週水曜24時〜ほか)が放送中。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」も好評だ。最新情報は、公式X(@nashiko_cos)、公式Instagram（@nashiko_cos）