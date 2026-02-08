2.3リッターで「300馬力」！ 最新型「カクカク“本格四駆”」に反響殺到！ レトロ顔＆走りの「専用サス」採用に「日本でも売って」の声も！ “専用外装”もイイ「フォード ブロンコ RTR」米国モデルが話題に
“軽さと操りやすさ”を追求した通好みのブロンコ
米国フォードは2026年1月14日、本格オフローダー「ブロンコ」に、新たなハイパフォーマンスモデルとして「Bronco RTR（ブロンコ RTR）」を発表しました。
ブロンコは、初代モデルが1965年に登場して以来、アメリカを代表するSUVとして長年にわたり支持されてきました。
【画像】超カッコイイ！ これが300馬力の最新型「カクカク“本格四駆”」です！ 画像で見る（31枚）
1996年に一度生産を終了したものの、2021年に復活。レトロモダンなデザインと高い悪路走破性で、世界的なヒットモデルとなっています。
今回発表されたブロンコ RTRは、フォードと「RTRビークルズ」が共同開発した特別仕様車です。RTRを率いるのは、ドリフト界のレジェンドとして知られるヴォーン・ギッティン・Jr.氏。「Ready to Rock」という哲学を掲げ、走りに徹底的にこだわった一台となっています。
ボディは5ドアのみの設定。注目のパワートレインは、2.3リッター直列4気筒「EcoBoost」ターボエンジンで、最高出力300馬力、最大トルク約440Nmを発揮します。トランスミッションは10速オートマチックを組み合わせます。
あえてV型6気筒ではなく直列4気筒を選んだ理由は「軽さ」と「バランス」。フロントノーズを軽くすることで、砂漠やテクニカルなオフロードでも意のままに操れるハンドリングを実現しています。絶対的なパワーよりも、走る楽しさを重視した通好みのセッティングといえるでしょう。
その一方で、冷却系にはブロンコ ラプター譲りの強力な電動ファンを採用。さらに、RTR専用のアンチラグ・テクノロジー（ミスファイアリングシステム）を導入し、アクセルオフ時のターボラグを抑制。数値以上に鋭いレスポンスを実現しています。
足回りには、専用チューニングが施されたハイクリアランス・サスペンションを装備。最低地上高を高め、岩場や荒れた路面でも高い走破性を発揮します。ストローク量も確保されており、激しい走行でも安定した接地性を維持します。
エクステリアは、RTRの象徴であるシグネチャーLEDグリルやインテークベントを採用。足元には標準で33インチ、オプションのSasquatchパッケージでは35インチタイヤを装着可能です。さらに、ボディやホイールには“ハイパーライム”のアクセントカラーが施され、強烈な個性を放っています。
ブロンコ RTRは、2026年後半より米国市場でオーダー受付が開始される予定です。
※ ※ ※
ブロンコ RTRに対して、SNSではさまざまな反応が寄せられています。
「デザインが最高にカッコいい」「レトロ顔なのに中身はガチ」「これは本物のオフローダー」といった、スタイルと性能の両立を評価する声が多く見られました。
また、「日本で売ってほしい」「これは日本でも人気出そう」「右ハンドルで出たら欲しい」と、日本導入を期待するコメントも目立ちます。
そのほかにも、「300馬力って十分すぎる」「乗ってみたい」「ただ者じゃないオーラがある」といった声が集まり、ブロンコ RTRは“走り好きの四駆ファン”から大きな注目を集めています。