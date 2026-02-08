“軽さと操りやすさ”を追求した通好みのブロンコ

米国フォードは2026年1月14日、本格オフローダー「ブロンコ」に、新たなハイパフォーマンスモデルとして「Bronco RTR（ブロンコ RTR）」を発表しました。

ブロンコは、初代モデルが1965年に登場して以来、アメリカを代表するSUVとして長年にわたり支持されてきました。

1996年に一度生産を終了したものの、2021年に復活。レトロモダンなデザインと高い悪路走破性で、世界的なヒットモデルとなっています。

今回発表されたブロンコ RTRは、フォードと「RTRビークルズ」が共同開発した特別仕様車です。RTRを率いるのは、ドリフト界のレジェンドとして知られるヴォーン・ギッティン・Jr.氏。「Ready to Rock」という哲学を掲げ、走りに徹底的にこだわった一台となっています。

ボディは5ドアのみの設定。注目のパワートレインは、2.3リッター直列4気筒「EcoBoost」ターボエンジンで、最高出力300馬力、最大トルク約440Nmを発揮します。トランスミッションは10速オートマチックを組み合わせます。

あえてV型6気筒ではなく直列4気筒を選んだ理由は「軽さ」と「バランス」。フロントノーズを軽くすることで、砂漠やテクニカルなオフロードでも意のままに操れるハンドリングを実現しています。絶対的なパワーよりも、走る楽しさを重視した通好みのセッティングといえるでしょう。

その一方で、冷却系にはブロンコ ラプター譲りの強力な電動ファンを採用。さらに、RTR専用のアンチラグ・テクノロジー（ミスファイアリングシステム）を導入し、アクセルオフ時のターボラグを抑制。数値以上に鋭いレスポンスを実現しています。

足回りには、専用チューニングが施されたハイクリアランス・サスペンションを装備。最低地上高を高め、岩場や荒れた路面でも高い走破性を発揮します。ストローク量も確保されており、激しい走行でも安定した接地性を維持します。

エクステリアは、RTRの象徴であるシグネチャーLEDグリルやインテークベントを採用。足元には標準で33インチ、オプションのSasquatchパッケージでは35インチタイヤを装着可能です。さらに、ボディやホイールには“ハイパーライム”のアクセントカラーが施され、強烈な個性を放っています。

ブロンコ RTRは、2026年後半より米国市場でオーダー受付が開始される予定です。

ブロンコ RTRに対して、SNSではさまざまな反応が寄せられています。

「デザインが最高にカッコいい」「レトロ顔なのに中身はガチ」「これは本物のオフローダー」といった、スタイルと性能の両立を評価する声が多く見られました。

また、「日本で売ってほしい」「これは日本でも人気出そう」「右ハンドルで出たら欲しい」と、日本導入を期待するコメントも目立ちます。

そのほかにも、「300馬力って十分すぎる」「乗ってみたい」「ただ者じゃないオーラがある」といった声が集まり、ブロンコ RTRは“走り好きの四駆ファン”から大きな注目を集めています。