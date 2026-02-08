【義母！2週間預かって】「嫁に丸投げ！」が安易に想像できる…ムカつく〜！＜第8話＞#4コマ母道場

義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？

第8話　夫も義兄も、なにもしない



【編集部コメント】

義姉の状況を想像すればするほど可哀想に思えてくるイツキさん。しかしその姿が他人事とも思えないようです。いまの義兄の姿は未来の夫の姿。考えれば考えるほど怒りが増します。現段階ですでに聞く耳をもってくれていないのに、先々自分を優先してくれるわけがない。イツキさんの怒りの炎は消えそうにありません。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙