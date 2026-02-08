¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×à¤¤¤«¤Ä¤¤¥¿¥È¥¥¡¼á¤Î¥¥ã¥Ð¾î³ØÀ¸¡¦¤ª¤È¤µ¤ó¡¢àÊÙ¶¯¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉÔÎÉ¤Ê¤ó¤ä¤í¤±¤ÉÉÊ¤ÎÎÉ¤µÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ý¡¼¥º¤À¡×
¿¿Åß¤â¿¼¤¤V¥Í¥Ã¥¯¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¤¾¤«¤»¡Ä
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÀìÌç³ØÀ¸¤Ç¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷11¿Í¤Ë¤è¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²µÍÕ¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂç¡ù¥ä¥ó¥¡¼Å¸¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¥ä¥ó¥¡¼Å¸¾·ÂÔ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¡¼¡ª¿·¼ï¤ÎÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤«¤éÅö»þ¤Î¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½³Ø¤ó¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤ÎÉÔÎÉ¤¿¤Á¤¬¹¥¤ó¤ÀºÂ¤êÊýà¥ä¥ó¥¡¼ºÂ¤êá¤ò¤·¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à¿·¼ï¤ÎÉÔÎÉá¤¬²áµî¤ÎÉÔÎÉ¤Ë³Ø¤Ö»Ñ¤Ë¡ÖÉÔÎÉ¤Ê¤ó¤ä¤í¤±¤É¡¢ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤ò¡ØÎò»Ë¡Ù¤È¤·¤ÆÉ³²ò¤¯»ëÅÀ¤¬ºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ý¡¼¥º¤À¡×¡Ö»ÉÀÄ¿Æ¤¬µã¤¯¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡²µÍÕ¤µ¤ó¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤ÇÀìÌç³Ø¹»À¸¤È¤·¤Æ³Ø¶È¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë22ºÐ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£