池村寛世、石坂友宏は29位 韓国の24歳がアジア初優勝
＜フィリピンゴルフ選手権 最終日◇8日◇ワックワックG＆CC（フィリピン）◇7188ヤード・パー72＞アジアンツアー開幕戦の最終ラウンドが終了した。
池村寛世と石坂友宏はトータル3オーバー・29位タイで4日間を終えた。香妻陣一朗はトータル5オーバー・44位タイ。小斉平優和はトータル9オーバー・62位タイだった。優勝はトータル11アンダーまで伸ばした24歳、チョ・ウーヨン（韓国）。うれしいツアー初優勝を果たした。
