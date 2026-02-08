29位タイに入った池村寛世（提供：Asiantour）

＜フィリピンゴルフ選手権　最終日◇8日◇ワックワックG＆CC（フィリピン）◇7188ヤード・パー72＞アジアンツアー開幕戦の最終ラウンドが終了した。

【写真】1月に女子ゴルファーと結婚した石坂友宏

池村寛世と石坂友宏はトータル3オーバー・29位タイで4日間を終えた。香妻陣一朗はトータル5オーバー・44位タイ。小斉平優和はトータル9オーバー・62位タイだった。優勝はトータル11アンダーまで伸ばした24歳、チョ・ウーヨン（韓国）。うれしいツアー初優勝を果たした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

