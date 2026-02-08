将棋の藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦5番勝負の第1局は9日、松山市「道後温泉ふなや」で指され、後手・増田が118手で勝利した。前期、藤井に挑んで0勝3敗だった増田は棋王戦5番勝負4局目にして初白星を手にした。

振り駒の結果、藤井の先手になり、戦型は相居飛車の力戦に進んだ。4時間ある持ち時間から双方が残り1時間を切った中盤、増田が桂交換に踏み込んだ。さらに銀交換の後、駒台から桂を放って角銀両取り。これに藤井は銀を逃げたため、増田が角桂交換と好調に攻め立てた。

そして90手目、敵陣へ成り込んだ馬の利きに角を放つ。藤井王の背後から王手をかけ、寄せの網を絞っていった。

藤井は3、4日に東京都立川市で第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）第3局を指し、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に91手で敗れた。対戦成績は1勝2敗となり、過去18シリーズ敗退のない2日制タイトル戦で初めて第3局を終えて追う展開になった。そして棋王戦でも黒星発進。冬のダブルタイトル戦は共に黒星先行となった。