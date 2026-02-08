フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰ どこよりも早い順位予想」。坂口智隆氏、辻発彦氏、内川聖一氏、鉄平氏、岩本勉氏、清水直行氏らパ・リーグで活躍した有名ＯＢをゲストに招いた。

オリックスやヤクルトでプレーし最多安打、ゴールデングラブ賞４度、走攻守に優れた外野手として活躍した坂口氏は「開幕戦」の話題でヤクルト時代の大ケガを振り返った。

坂口氏は「開幕スタメンをとって。ちょっと良いときに、３戦目にデッドボールを受けまして。バットに指が挟まって（骨が）粉砕して開放してっていう骨折をしたんですけど…」と述懐。聞いているだけで痛くなるような話に浜田も表情をゆがめた。

つづけて、坂口氏は「そのまま病院に行きまして、傷口をちゃんと洗わないといけないって言われまして。注射器に細い管がついたやつを傷から入れていくんです。で、水をチューッとやったら（折れた指が）風船みたいに膨らむんです。今度は（指から水を）押し出すっていう作業…。『何回やるんですか？』って言ったら２４本って。めちゃくちゃ痛いんです」と話した。

さらに、坂口氏は「『どうしよう…！麻酔打ってください』って言ったら『麻酔は中に打つからもっと痛いです。我慢できる所までしてください』って言われたんですよ。（激痛で）『もう無理です！あと何本ですか？』って聞いたら『あと２本です』って。いよいよ無理になって。『今からでも打ってください！』って言ったら『あと２本やから我慢して！』って」

坂口氏は「同じケガをした方には『絶対、１本目の麻酔の痛さを我慢したほうがいい』って、僕だから伝えられる」と述懐。浜田は「すごいな…。聞いてるだけで嫌やわ…」と顔をしかめていた。