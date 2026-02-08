投資にハマる水谷隼、株で爆損！ケタ違いの含み損で嘆き 取引画像で銘柄紹介「明日大損する未来が見える」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が8日、自身のXを更新。保有株を紹介し、ケタ違いの含み損を抱えていることを嘆いた。
【画像】気になる！ケタ違いのマイナス…水谷隼が買って爆損した株
先日、FXで「約2100万プラスでした ここ数日、介入？がきそうなタイミングで何度も円を買いにいったことと、きてからどうしたらいいかも頭に入れていたので、慌てず夜まで待って良いトレードできました」と説明していた水谷。公開したスクショでは、合計実益損益がプラス2124万8000円と表示されており、大きな利益を出していた。
トレード絶好調の水谷だったが、株は絶不調で「明日大損する未来が見える (2枚目は自主規制…)」とスクショを投稿。日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有しており、マイナス866万4259円（−15.13％）の含み損を報告した。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いのマイナス…水谷隼が買って爆損した株
先日、FXで「約2100万プラスでした ここ数日、介入？がきそうなタイミングで何度も円を買いにいったことと、きてからどうしたらいいかも頭に入れていたので、慌てず夜まで待って良いトレードできました」と説明していた水谷。公開したスクショでは、合計実益損益がプラス2124万8000円と表示されており、大きな利益を出していた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。