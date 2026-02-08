チャンネル登録者数1400万人超えの魚専門料理系人気YouTuber、きまぐれクック（34）が回転すしチェーン、スシローとのコラボレーション商品を発売する。1月21日の第1弾に続き、2月9日からは第2弾の3商品が登場。全国のファンを熱狂させている。

同企画は昨年も実施しており、再販売が行われるなど大反響を呼んだことから今年の実施も決定。「いつか自分のすし屋を持ちたい」という本人の思いと“すしに本気で向き合い続ける”スシローの姿勢が重なって実現した企画で、再登場を願う声も多く届いたという。

今回のテーマは「びん長まぐろの、さらなるおいしさの追求」。アレンジが難しいとされる「びん長まぐろ」に向き合い、9日からは昆布じめをヒントとした「煮切りしょうゆ漬けびん長とろろのせ」をはじめ、「ボイル本ずわいがに ゆずこしょうかにみそ」、デザートの「おさかなパフェ〜ゆず味仕立て〜」の3品を全国の店舗で期間限定で提供する。

きまぐれクックは「スシローさんコラボ第二弾！今回はスシローさんからミッションをいただいて挑戦させていただきました！『びん長まぐろをおいしく仕上げる』このテーマに合わせて、僕らしいアレンジを真剣に考えました。びん長まぐろという真っ白なキャンパスにオクラやとろろ、昆布のうまみを追加して、味も食感も楽しめるおすしを作らせていただいています！長い期間をかけてやっと完成した集大成のコラボすしです。ぜひ皆さんにも食べていただき、感想を聞かせてください！びん長まぐろ以外にもアレンジしたおすしもあるのでぜひ皆さん食べてみてくださいね！スシローさんでお待ちしております！」とコメントした。商品化に至るまでの様子や開発背景は、「きまぐれクック」のYouTubeチャンネルでも公開されるという。

きまぐれクックは地元の愛知県知多半島を拠点に活動し、調理師だった両親の影響から自然と身についていた魚さばきなどの動画が人気のクリエーター。自身がプロデュースするECサイト「かねこ道具店」では、こだわりの海鮮や調理道具などを販売。YouTuberの枠を超えて活躍の場を広げている。